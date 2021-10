Narón-A alcaldesa e o edil de Servizos visitaron a instalación do arenero infantil no Parque de Freixeiro

A alcaldesa, Marián Ferreiro, visitou na maña deste xoves acompañada polo edil de Servizos, Ibán Santalla, a nova instalación do arenero infantil na área do parque de Freixeiro, na que O Concello invirtiu un total de 23.968,88 euros.

A rexedora local manifestou que a obra ten como oxecto engadir valor agregado á área infantil do parque, aumentando a capacidade de usuarios e a oferta de variedade de elementos de xogo para uso infantil.

A necesidade de aumentar o número de usuarios dos parques infantís é unha prioridade para os concellos, neste sentido considerase importante calquera

intervención que busque fortalecer a estrutura dispoñible para os usuarios e usuarias infantís no Concello.

Santalla recordou que a instalación do arenero infantil no parque de Freixeiro é a segunda destas características executada no municipio e manifestou a intención do Concello de seguir nesta liña para seguir aumentando as prazas de xogos infantís en beneficio dos nenos e nenas e das súas familias que precisan de espazos axeitados e seguros nos que ademáis se favorece a socialización por medio de actividades lúdicas.