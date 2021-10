Alberto y Óscar Vigo analizan la visita de O Parrulo Ferrol al Visit Calvià Hidrobal

O Parrulo Ferrol jugará su tercer partido en seis días este sábado, visitando al Visit Calvià Hidrobal, en la 7º jornada de la Segunda División, que se disputará este sábado, a las 19:30 horas, en el Pavelló Municipal Galatzó (Calvià) y que será emitido en directo en el canal de Youtube de IB3 y LNFS.es.

Este jueves tenía lugar la tradicional rueda de prensa previa, en el Pabellón de A Malata, con la presencia del jugador Alberto y del entrenador Óscar Vigo.

En este inicio de temporada “estamos contentos, sobre todo en estas últimas semanas hemos progresado mucho”, afirmaba Alberto, recordando que el equipo está formado “por una plantilla joven, mucha gente nueva respecto a la temporada pasada” y sobre la pista “estamos trabajando bien, estamos reflejando lo que quiere el cuerpo técnico y en ese sentido estamos haciendo un buen camino.”

Alberto llegaba en esta temporada a O Parrulo Ferrol y reconocía que en estos primeros meses formando parte de la entidad estaba “muy contento, la adaptación fue muy fácil, con los compañeros, el cuerpo técnico, el club, todo el mundo es muy agradable y me acogieron desde el primer momento”, mientras que a nivel personal “estoy contento, con confianza, con ganas de seguir trabajado para poder crecer y ayudar al equipo.”

Los ferrolanos vienen de “una semana dura tras jugar domingo y martes”, donde el objetivo ante el Barça “B” en el último partido “eran los tres puntos y los hemos conseguido.” A pesar de esta victoria “hay cosas que mejorar”, porque el resultado del martes “es abultado y muy engañoso, no aseguramos la victoria hasta los últimos minutos”, por lo que hay que “seguir trabajando, nos viene un rival muy duro este sábado y si no estamos al 100% no vamos a sacar los tres puntos.”

Este sábado jugarán ante un Visit Calvià Hidrobal “con mucho talento, que nos va a poner las cosas muy difíciles, sobre todo en su pista”, por lo que esperaba que fuese un partido “muy igualado, que se va a decidir por pequeños detalles, tenemos que estar concentrados al 100% para sacar los tres puntos.”

Óscar Vigo: “El Visit Calvià Hidrobal tiene muchísimo talento”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Óscar Vigo, tenía claro que esta semana “se le iba a exigir mucho a los jugadores”, tanto por los “desplazamientos largos”, como también “por los rivales de un mismo perfil”, ante tres filiales “que nos van a hacer correr, su juego son las transiciones y sabíamos que debíamos de pararlas, jugarlas desde nuestro ataque posicional y desde la defensa”, por lo que en estos últimos partidos “los jugadores han hecho un trabajo a la perfección y ahí se ven los resultados.”

El Visit Calviá Hidrobal tiene el perfil de equipo filial, como es de Palma Futsal, con “gente joven e interesante, con muchos conceptos de fútbol sala y muchísimo talento.” A nivel individual los jugadores “quieren progresar y mirar al primer equipo” y a nivel colectivo “son un equipo peligroso donde juegan bien al fútbol sala, las defensas son muy intensas” y en ese sentido afrontarán este tercer partido consecutivo ante un filial, con el objetivo “de conseguir los tres puntos.”

En esta semana con tres partidos en seis días “sabíamos que había que priorizar el descanso del jugador”, al tener que realizar “muchísimos kilómetros y desplazamientos duros”, como también “rivales que nos condicionaron mucho físicamente”, lo que hizo que estén “condicionados en el sentido de trabajo”, por lo que si había que poner en una balanza el trabajo y el descanso “había que priorizar el descanso y llegar con las mejores condiciones posibles.”