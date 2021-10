Narón-Presentación dunha nova barredora eléctrica incluida no parque móbil municipal

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, acompañada polo concelleiro de Servizos, Ibán Santalla, e o director de desarrollo de URBASER, Moisés Neira, asistiu na mañá deste venres á presentación da nova barredoira eléctrica pertencente ao novo contrato de RSU e Limpeza Viaria do Concello de Narón. A presentación tivo lugar ás 13.00 horas na Praza da Gándara.

Nos pregos de contratación do servizo de recollida de RSU e LV valorouse a

proposición de vehículos coas emisións de CO2 o máis reducidas posibles e a

inclusión dunha barredora con baixo nivel de ruido, tendo en conta a realización do barrido nocturno.

A alcaldesa da cidade recordou que froito das mencionadas circunstancias presentase esta barredora que conta cunha autonomía de 10 horas sen recarga, con alimentación e operación 100% eléctrica, que non produce emisións de CO2 e cun nivel de emisión de ruido do orde dos 96 db, nun claro compromiso do Concello de Narón co coidado do medio ambiente e do benestar da veciñanza.