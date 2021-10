Retraso en el comienzo de la temporada en el rugby de Ferrolterra

Todo estaba preparado para el ansiado comienzo de la temporada 21/22 para el deporte del oval en la ciudad de Ferrol. Equipaciones, entrenamientos, ilusión, terceros tiempos y trabajo de aficionados y directivas. Todo, pero solo quedaban por fijar detalles de forma, relacionados con el modo de juego en la actual época de pandemia. Las normas serían determinadas por el acuerdo de un protocolo COVID adaptado a la situación actual, con el personal inmunizado, y las cifras, en especial en nuestra comunidad, tan favorables para el inicio de las competiciones.

Pero finalmente este protocolo no se pudo actualizar con la suficiente antelación como para permitir el inicio de las competiciones. En la reunión producida ayer entre la Federación Galega de Rugby (FGR) y la Secretaría Xeral para o Deporte, no se llegó a un acuerdo para modificación de las normas adaptadas en la temporada pasada. Estas pasaban por modificaciones en las reglas de juego, que afectaban especialmente a las fases estáticas, además del juego con mascarillas. A la vista de la FGR estas modificaciones en la situación actual, eran absolutamente inadmisibles, pues la situación sanitaria global (inmunizaciones y cifras actuales) no tienen ni de lejos semejanza alguna con la situación de la temporada pasada, donde sí tenían sentido. Consecuentemente esta falta de unos parámetros actuales desde la Secretaría Xeral para o Deporte, que deberán de ser autorizados por la Consellería de Sanidade, ha obligado a que la Dirección Técnica de la FGR haya decidido aplazar el inicio de la temporada, que iba a comenzar este fin de semana, para otras fechas que posteriormente sean acordadas entre los clubes. La otra opción sería el inicio de la temporada con la normativa anterior, hasta la llegada del nuevo protocolo covid que cambiarían las normas de juego. Este hecho supondría una diferenciación entre los encuentros que desvirtuaría la competición.

En información facilitada por la FGR, se espera que el próximo martes la Consellería de Sanidade proporcione unos parámetros concretos y actualizados para el inicio de la competición, aunque lo ocurrido ha dejado cierto malestar, ya que viene a demostrar una dejadez de las administraciones respecto a la preocupación sobre el deporte federado no profesional.

El comienzo de la temporada estaba marcado por el desplazamiento de los jugadores del Club Rugby Ferrol de la categoría sub 14 a tierras santiaguesas, para medirse contra el equipo Asociación Valentes a las 12:00 del sábado. Sería el primer partido para los jóvenes rugbieres en el inicio de una competición oficial, pues en el rugby, esta es la categoría de acceso a la misma.

Por otra parte, el domingo suponía la apertura de la competición en A Malata, en donde a las 12:30 el equipo sub 18 de Ferrol, se mediría contra los lucenses del Muralla RC, equipo con gran tradición en el deporte del oval. Después de este partido a las 15:30, se daría paso al primer encuentro de la temporada del equipo senior, contra el Santiago RC. Los ferrolanos regresaban a su división de origen de la que fueron campeones en varias ocasiones, después de su paso por División de Honor «B» en una irregular temporada pasada, altamente influenciada por la situación de pandemia. En la actualidad el equipo viene muy reestructurado con jugadores de temporadas anteriores, e incorporaciones de canteranos del club, con el objetivo de llegar a lo más alto de la categoría.