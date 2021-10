Ferrol-Reunión con representantes vecinales y hosteleros para abordar el control del ocio nocturno

El concejal de Seguridad, Germán Costoya, mantuvo el viernes, día 15 de octubre, una reunión de trabajo con representantes vecinales de los barrios de Ultramar, San Xoan-Bertón y Ensanche A para abordar el ocio nocturno ante los avances en las restricciones a la movilidad. También acudieron representantes de los hosteleros de la zona y el jefe de la Policía Local de Ferrol.

El edil les informó de las últimas campañas de control desarrolladas los fines de semana en la ciudad y dedicaron especial atención a la organización de botellones en la calle. Costoya indicó tras escuchar las inquietudes de los representantes vecinales y del sector hostelero que la voluntad del gobierno local es «garantizar» la seguridad en Ferrol.

En la reunión también trataron los datos recogidos en la última campaña desarrollada por la Policía Local, el pasado fin de semana, cuando las patrullas que realizaron labores de vigilancia formularon 16 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública. Por otro lado el cuerpo de seguridad municipal viene realizando durante las noches de los viernes y sábados diversos controles en el ocio nocturno.

Este dispositivo se puso en marcha después de que la Consellería de Sanidad aprobase el pasado 29 de septiembre una nueva orden por la que se publicó el Plan do Ocio Nocturno. En total, los agentes inspeccionaron 13 locales, en los que se detectaron hasta 32 infracciones de muy distinta gravedad, como carecer de la licencia a la vista, no tener visible el cartel de capacidad del establecimiento, no tener el medidor de CO2 activado o no controlar el uso de la mascarilla por parte de trabajadores y clientes.