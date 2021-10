Un ratito de moda- Artesanía y moda

Carlota González Navarro

Una de las cosas qué más me gustan de escribir en este periódico, es la gran cantidad de personas que estoy conociendo relacionadas con la moda, desde pequeños comercios, diseñadores, jóvenes emprendedores, escritores…estoy aprendiendo mucho y me ilusiona saber que estáis al otro lado de la pantalla y que leéis mis artículos. Siempre estoy pensando qué escribir y que os puede interesar saber.

Me gusta mucho ayudar en lo que pueda a jóvenes que están empezando y qué necesitan un empujón para que la gente los conozca. Hoy en día son muy importantes las redes sociales y son un impulso para las nuevas generaciones.

Cuando TUUINX FASHION, se puso en contacto conmigo para qué colaborase a través de mi cuenta de Instagram, no lo dudé ni por un momento por varias razones. Primero porque son jóvenes que están comenzando su sueño en el mundo de la moda. Segundo porque es moda hecha en Galicia ( ya sabéis lo que me tira mi tierra) y tercero porque me encanta lo qué hacen. Además de hacer la colaboración, les propuse escribir sobre ellas en el periódico.

Al frente se encuentran las gemelas Siyi y Sixing Xu, y aunque China es su país natal, llevan muchos años viviendo en Galicia.

El arte y la naturaleza son sus fuentes de inspiración, cualquier elemento puede

inspirarlas, desde una flor, hasta un paisaje. Intentan combinar, su amor por el arte con el diseño.

La artesanía ocupa un papel fundamental en sus prendas, pintan los estampados y bordan a mano, para dar originalidad y personalidad a sus piezas.

Todas sus prendas están confeccionadas a mano, son muy fáciles de combinar, sueltas, cómodas y de cortes sencillos para no limitar el movimiento de nuestro cuerpo.

Sus diseños son atemporales, sin seguir las tendencias de la moda, confeccionando sus prendas con personalidad propia para que formen parte de nuestro fondo de armario. Sus colecciones son limitadas para garantizar su carácter único y exclusivo.

Me cuentan que durante estos meses han aprendido cosas nuevas, probando

diferentes formas de trabajo, con grandes cambios.

Pasaron de colaborar con los talleres textiles, a hacer todo el proceso ellas solas para poder plasmar mejor sus ideas y presentar así diseños más exclusivos y originales.

Para el nombre de su marca querían algo que las identificase y que representara la marca y su filosofía. Así nació TUUINX, derivado de la palabra inglesa Twins, que significa gemelas, como ellas. Cambiaron la W por la U de You y Unique y la S por la X, que es la primera letra de su apellido, para transmitir que son gemelas, pero son independientes y únicas como su estilo, sus diseños y clientela. IT´S YOU, IT´S UNIQUE.

Hacen diseños nuevos continuamente de colecciones muy limitadas, también hacen ropa por encargo, publicando fotos en su tienda on Line, y en las redes sociales para que los clientes puedan contactar con ellas directamente.

Reconozco que cuando recibí las prendas que veis en estas fotos, me impresionaron por la calidad de la tela, su originalidad y sobre todo por los bordados y estampados hechos a mano. Son prendas originales, únicas y lo que mas me gusta, es su carácter artesanal.

No sólo hacen prendas de vestir, sino también accesorios de moda, como bolsas de tela con estampados y bordados a mano para completar su colección.

Actualmente, han comenzado una colaboración con dos tiendas gallegas, De Cotío y Merlín e Familia, son dos tiendas que venden productos artesanales muy bonitos, ubicadas en el casco histórico de Santiago de Compostela.

Podéis ver sus espectaculares prendas hechas a mano en su tienda On Line

tuuinx.myshopify.com y en su cuenta de Instagram @tuuinx_fashion.

Cuando les pregunto qué es lo que más les gusta de Galicia, me cuentan con emoción que les encanta todo, el paisaje, la cultura, la artesanía….y es que Galicia es única como ellas.