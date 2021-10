Ortigueira-Puesta en marcha del taller de empleo «Terras de Ortegal»

Ortigueira inauguró el obradoiro dual ‘Terras de Ortegal’ que formará a 20 personas desempleadas en el ámbito de la atención sociosanitaria a dependientes en instituciones sociales. Los alcaldes de Ortigueira, Juan Penabad Muras, y de Mañón, Alfredo Dovale, así como la directora del Obradoiro, Eva María Lamelas, y alumnos asistieron en la tarde de este viernes a la presentación del taller en el teatro da Beneficencia

“Os próximos meses o centro de formación do noso municipio, espazo de referencia en materia de emprego, acollerá un taller co que desde o Concello, xunto con Cariño e Mañón, buscamos incrementar as capacidades das persoas participantes para facilitar a súa inserción laboral nun ámbito moi demandado”, indicó el regidor ortegano en el encuentro con el alumnado – trabajador.

La formación está impulsada por el Concello de Ortigueira, que es responsable técnico y administrativo, junto con los municipios de Cariño y Mañón y cuenta con 346.946 euros de financiación con cargo a la Consellería de Emprego e Igualdade. El taller se desarrollará a lo largo de nueve meses, en los que los participantes serán contratados por el Concello en la modalidad de formación y aprendizaje y recibirán formación teórica y práctica.

A través del curso podrán obtener el certificado de profesionalidad nivel 2, válido en todo el territorio español, que permite acceder a puestos de trabajo del servicio de ayuda a domicilio, centros de día u otras instituciones sociales.

Las clases tendrán lugar en las instalaciones del centro de formación de Ortigueira, un recurso único en toda la comarca que nació en el 2018 con la finalidad de ofrecer formaciones y crear nuevas oportunidades de empleo para la ciudadanía del municipio y de su contorno. El inmueble instalado en el polígono de A Rega-Cuíña contó para su creación con una inversión de 42.569 euros, de los que el Consistorio aportó un 30% (12.000 euros) y el restante fue cofinanciado a través de fondos europeos, Xunta y Gobierno central.