Cedeira-Solicitud de revisión de una franja de terrenos de dominio portuario

El Concello de Cedeira ha solicitado recientemente la declaración de innecesaridades de una franja litoral de 4.830m2 que forma parte del dominio público portuario.

Según explicó el alcalde, Pablo Diego Moreda Gil, la Fegamp y Puertos establecieron hace unos meses un canal y los criterios por los que determinadas zonas pueden pasar a manos de los concellos y en la localidad están en este caso el tramo de paseo situado a la derecha del último tramo del río Condomiñas, desde la plaza de a Marieta hasta a Ponte Nova, y también los jardines que siguen la línea de costa hacia el Camiño Area Longa.

En la propia DEUP (Delimitación de Usos de Espacios Portuarios) se califica dicha franja de terreno como de “uso no estrictamente portuario”. Junto con eso, y cumpliendo con los criterios que Puertos estableció para la declaración de innecesaridad, se trata de zonas ajardinadas, alejadas de la actividad portuaria y en las que no existe ningún título administrativo que regule su ocupación (como podría ser una concesión). De hecho, tal como recordó el alcalde, el Concello se hace cargo de todos los trabajos de mantenimiento de esta zona, tanto en limpieza como iluminación, arreglo de los jardines, etc.

El hecho de que la zona dependa de Puertos obliga a pagar las tasas a este organismo tanto por usos privados, como son las terrazas de los negocios de hostelería, como públicos, por ejemplo la celebración de un mercadillo o una fiesta. Dado que su uso es totalmente civil y no afecta a la actividad pesquera o portuaria en absoluto, incidió el alcalde, “parece lógico que estos terrenos estén de mano del Concello, la referencia más próxima del ciudadano, y podamos hacer uso de ellos cómo del resto de la zona urbana”.