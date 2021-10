FeC muestra su descontento con el retraso y modelo de las actividades extraescolares

FeC dice en un comunicado que «el pasado 14 de septiembre el Concello de Ferrol anunciaba la vuelta de las actividades extraescolares que se iniciarían en octubre en los centros públicos. A día de hoy, cuando ya va más de un mes desde que se inició el curso escolar, desconocemos la fecha de comienzo de las mismas mostrando una falta de previsión absoluta por parte del gobierno local»

«Las actividades ofertadas por el Concello no cuentan con el consenso de los padres, pues no existe comunicación alguna con ellos desde lo gobierno municipal, ofertando así un modelo que no encaja con las necesidades de las familias. Además, la decisión de mantener los grupos burbuja del horario lectivo en las actividades extraescolares no se exige por protocolo Covid de la Xunta por lo que es algo que desde Ferrol en Común no comprendemos, pues nos parece que dificulta la organización de unas actividades de aprendizaje y ocio, al mismo tiempo que perjudica a los centros más pequeños pues se corre el riesgo de no alcanzar el número mínimo para el desarrollo de las actividades»

Implicarse el gobierno local

«El programa de actividades extraescolares son un servicio municipal en el que el gobierno local debería implicarse muchísimo más, pues complementan la educación de los niños de nuestra ciudad, y debería trabajarse en un modelo de actividades mucho más ambicioso, en los que se tuviese en cuenta la conciliación familiar y la participación de las familias, pues al final son los usuarios finales de este servicio»

Desde FeC «consideramos que el retraso en la oferta de las actividades extraescolares no está justificado y muestra una pasividad y despreocupación en la gestión de los asuntos que no ocupan portadas de los periódicos. Asimismo, el modelo que se va a desarrollar no se adecúa a las necesidades de las familias y reduce las opciones con las que dar respuesta a las inquietudes de los niños. Por todo esto, esperamos que el gobierno local acelere y ponga en marcha ya las actividades extraescolares y reflexione sobre el modelo que va a ofertar intentando incluir mejoras en el mismo, que podría conocer si existiese una comunicación fluida entre el vecindario, ciudadanos y colectivos y el gobierno municipal«.

Xadrez na Escola

«Por otro lado, aunque en la misma línea, esperamos poder debatir en el pleno del próximo jueves 28 de octubre nuestra moción sobre la reimplantación del programa “Xadrez na Escola” que quedó pendiente del último Pleno. Nos gustaría recordar que es una actividad que se ha desarrollado en todos los centros de educación infantil públicos y concertados desde hace 18 años a través de la colaboración del Círculo Ferrolán de Xadrez y el Concello de Ferrol y hasta la llegada del gobierno de Ángel Mato.

Tal y como acontece con otros conflictos que este gobierno mantiene abiertos por no ser capaz de dar continuidad a programas, subvenciones o actividades que venían funcionando con éxito, el “Xadrez na Escola” es uno más en ese largo listado de desaparecidos. En este caso, dejando a cientos de niños sin adquirir habilidades sociales, autonomía, memoria, respeto por los rivales o concentración, todas las destrezas que se aprenden jugando a través del ajedrez.

Por lo que, el próximo jueves, día 28 de octubre, defenderemos la reimplantación de forma inmediata del programa «Xadrez na Escola» que venía desarrollándose con éxito y que su falta supondría el decaimiento de una entidad singular como es el Círculo Ferrolá de Xadrez y, con él, la pérdida de una señal de identidad de Ferrol que lleva décadas implantado en la sociedad local«.