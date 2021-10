Narón-A compañía Pentación Teatro representa a comedia «Viva la Pepa»

O Pazo da Cultura acollerá este sábado, día 23 de outubro, ás 20.00 horas, a representación do espectáculo “Viva la Pepa”, da compañía Pentación Teatro.

O Padroado da Cultura realizou un cambio na programación por motivos da Covid-19 que obrigou a suspender a representación da obra «Mocha Dick» de compañía La Mona Ilustre, ó ser unha compañía chilena sen autorización para viaxar.

O espectáculo “Viva la Pepa” enmárcase no xénero da comedia e conta entre o seu elenco coa actriz Pepa Rus, coñecida polos seus traballos nas series de televisión La que se avecina, Gym Tony e Aída (interpretando nesta última a «Macu»), entre outros.

As entradas aínda dispoñibles ata completar aforo poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo da Cultura, a un prezo de 12 euros para público xeral e de 8,40 para abonados, desempregados e persoas con carné xove ou de estudante (ata 25 anos)