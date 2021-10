FeC presentará una moción exigiendo la apertura inmediata de los locales de ensayo

FeC en un comunicado de prensa expresa que «en el año 2008, la entonces concejala de cultura Yolanda Díaz inició los trámites para acondicionar unos locales de ensayo que habían servido de espacio de creación y trabajo para los músicos locales de nuestra ciudad. Estas instalaciones vienen funcionando ininterrumpidamente y con grande éxito desde aquella, albergando a más de 100 músicos actualmente.

«El uso habitual y masivo de los locales de ensayo ponen de manifiesto la existencia de un tejido cultural vivo en nuestra ciudad que demanda y necesita espacios en los que idear y ampliar el talento ferrolano, una cuestión que cualquier gobierno que esté a la altura debe cuidar y potenciar»

«Lamentablemente, el gobierno de Ángel Mato no es ese gobierno, pues demuestra que ni escucha, pues no atendió ninguna de las peticiones de reunión que los grupos de música solicitaron; ni comparte sus necesidades, pues mantiene cerrados los locales de ensayo desde el pasado mes de noviembre, momento en el que fueron clausurados como medida sanitaria de la pandemia de la Covid-19, lo que se convirtió en la mejor de las excusas para cerrarlos y no volver a abrirlos»

Desde FeC «consideramos intolerable la decisión de no apertura de los locales de ensayo así como la justificación de esta decisión: “el servicio está sin contrato”. Somos conscientes de la necesidad de contar con un pliego en vigor para dar cualquier servicio municipal, como también somos conscientes de que existen múltiples servicios sin contrato en nuestro Concello y que siguen estando abiertos y continúan prestando servicio, sin ir más lejos el teatro Jofre»

Para FeC «este motivo no tiene el peso suficiente como para mantener cerradas unas instalaciones que contribuyen al fomento e impulso de la cultura local»

Por eso, Ferrol en Común «muestra su total apoyo a las demandas que están realizando los grupos de música que habitualmente venían utilizando los locales de ensayo y que a día de hoy tienen que buscar alternativas en otras ciudades o quedar sin ensayar, algo que va en contra de la cultura de nuestra ciudad, además de estar poniendo en peligro los puestos de trabajo que se hacían cargo de este servicio»

Es por esto, que «después de mantener una reunión con los representantes de dichos grupos musicales e interesarnos por su problemática, presentaremos una moción en el próximo pleno ordinario de octubre para instar al gobierno municipal a la apertura inmediata de los locales de ensayo»