Visto para sentencia el juicio de una aspirante a un puesto en Navantia que fue excluida por «exceso de conocimiento»

El titular del Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado en el mediodía de este jueves, 21 de octubre, por la denuncia de una mujer contra la empresa naval pública Navantia al excluirla como candidata a las plazas de técnico superior júnior, con menos de tres años de experiencia, en la convocatoria del 2019. La compañía alegó «exceso de madurez personal» y «exceso de conocimiento personal».

Este juicio fue aplazado el pasado 18 de marzo al estimar el juez en aquella ocasión que era necesario citar a las personas que fueron contratadas a través de dicha convocatoria.

Previamente a la celebración del juicio, integrantes de la sección sindical de la CGT en el astillero de Ferrol se ha concentrado a las puertas del edificio judicial para trasladarle su apoyo a la afectada y para denunciar «la arbitrariedad y subjetividad con que actúa la dirección de Navantia en los procesos de selección».

En el juicio, que se ha prolongado durante más de dos horas, los letrados representantes de Navantia han admitido que la candidata había obtenido muy buenas puntuaciones, pero que durante el periodo de observación detectaron que tenía cualidades que en realidad correspondían a un perfil sénior, para los que es necesario contar con más de tres años de experiencia laboral, y que por ello la excluyeron.

NO CUMPLÍA LOS REQUISITOS

Por otra parte, la representación de la afectada ha detallado que la candidata no podía presentarse a las plazas sénior por no cumplir con las bases, ya que no contaba con el tiempo mínimo requerido de experiencia.

Además, «unas plazas son excluyentes de las otras, ya que o tienes menos de tres años de experiencia o más, pero ambas opciones son excluyentes e incompatibles», explican. Inciden al mismo tiempo que Navantia validó su inscripción para esta plazas y, precisamente, no fue excluida por cumplir los requisitos, algo que también quedó validado para esta parte con la realización de la prueba de dinámica de grupo.

El secretario de la sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol, Xaquín García Sinde, ha criticado la actitud de la dirección de la empresa pública. «Navantia establece unos requisitos y si una persona los cumple, pues es acta para esa prueba, y con este requisito de los años de experiencia está claro que los dos grupos son incompatibles, o estas en uno o estás en otro, pero no puedes ser júnior y sénior a la vez», deja claro.

Junto a esto, Sinde ha detallado que esta candidata, «tras su primera exclusión, se inscribió como sénior, pero fue rechaza por incumplir las bases».

PUNTUACIONES

La excluida se había presentado a una convocatoria de 2019, con 42 plazas y 127 aspirantes. Así, en la prueba de dinámica de grupo se evaluaron siete aspectos diferentes, en donde se podía obtener en cada uno de ellos una puntuación que iba de 0 a 3 puntos.

Según la CGT, siete candidatos obtuvieron la máxima puntuación, es decir, 21 puntos, mientas que otros seis, entre los que está la mujer excluida por Navantia, «obtuvieron 20 puntos».

«Estaríamos ante una de las trece mejores notas entre un total de 127 personas para cubrir 42 plazas, pero Navantia la excluye del proceso», denuncian.