Cabanas-Una mujer herida en una ruta de senderismo en Soaserra

Los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cabanas y personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 rescataron en la mañana de este sábado a una mujer herida en una pierna en una ruta de senderismo en la parroquia de Soaserra, en Cabanas.

Según la información recogida en el CIAE-112 Galicia, estos efectivos de emergencia llegaron hasta la zona donde se encontraba la persona, que al parecer tenía una torcedura de tobillo, en un camino de tierra , con la ayuda de un todo terreno. Ya en este vehículo, la persona fue evacuada hasta la ambulancia desplazada, con la colaboración del Grupo de Emerxencias Supramunicipal-GES de Mugardos.

El 112 Galicia tuvo conocimiento de la situación de la persona herida a las once menos cuarto, a través de uno de los compañeros con los que estaba haciendo la ruta y, enseguida, desde el CIAE 112 Galicia se pasó el aviso a Protección Civil, a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que acudió con una ambulancia de soporte vital básico,,¡ a los Bomberos do Eume con base en As Pontes, al GES de Mugardos y a la Guardia Civil.

La mujer accidentada fue trasladada en la ambulancia a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol.