Galicia en normalidad covid. La Xunta pide «seguir siendo prudentes»

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hecho un llamamiento a «seguir siendo prudentes» en Galicia con la recuperación de los aforos al 100% «para no dar pasos atrás».

«Por fin volvemos a lo que estábamos esperando desde hace tanto tiempo, que es poder utilizar las barras, 100% de aforos, muchas cosas que durante mucho tiempo no podían ser«, ha valorado Rueda. «Siempre dijimos que, cuando las cosas mejorasen, y están mejorando muchísimo, volveríamos a la normalidad«, agregó.

«No hay estado de alarma y ya podemos recuperar casi nuestra vida normal, pero no hay que olvidar una cosa, la pandemia no remató», reflexiona. Por ello, advierte de que se pueda «volver a disfrutar de la hostelería casi como antes», «no quiere decir» que en los interiores no haya que seguir usando mascarilla o dejar de guardar distancia de seguridad.

Por todo ello, remarca que «hay que pegar ese último empujón para que todo esto quede atrás definitivamente«. Recuerda que gracias al «esfuerzo de todo el mundo» y a la vacunación se recuperan ahora cuestiones que «no hace tantos meses parecían impensables».

Junto esto, también resalta la relajación de restricciones en residencias, que «vuelven prácticamente a la vida normal» después de unos meses en los que hubo que «restringir muchísimo» su funcionamiento.