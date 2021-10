O Esteo se lleva el derbi comarcal ante el Café Candelas O Parrulo «B»

O Esteo ya sabe lo que es ganar en esta temporada y lo ha hecho en un partido marcado en rojo en el calendario, imponiéndose en el derbi comarcal al Café Candelas O Parrulo «B» por 4-3, en la 6º jornada de la Segunda División «B», disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de San Valentín (Fene).

El partido estaba abierto desde el primer momento, con muchas ocasiones de gol en ambas porterías, aunque en una de las primeras ocasiones O Esteo ya veía puerta, con un gol de Guillan. A pesar de esto, los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” no se iban del partido, buscando atacar la defensa de los de As Pontes y en un tiro exterior Alonso conseguía empatar el partido a los tres minutos.

Los ferrolanos querían buscar ponerse por delante, teniendo ocasiones y conseguían aprovechar un robo de Caio en una transición ofensiva para que Chesky culminase la jugada, dándole la vuelta al marcador con el 1-2.

A pesar de este resultado, O Esteo quería ser fiel a su estilo de juego, teniendo varias ocasiones claras y en un uno para uno en una jugada por banda Jhony volvía a empatar el partido, en una jugada desafortunada para los ferrolanos, ya que en última instancia era Álex Naveira el que introducía el balón en su propia portería al querer despejar, por lo que con este 2-2 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” querían llevar el rimo del juego, aunque también empezaban a notar el cansancio por la falta de rotaciones y la fortuna seguía sin sonreírles, porque en una de las primeras jugadas Caio se caía lesionado mientras que O Esteo marcaba el 3-2, por medio de Guillan.

Los ferrolanos no se venían abajo y tuvieron una buena opción para empatar el partido, en un penalti a Álex Naveira que lanzaba el propio jugador, pero no conseguía transformar la pena máxima. Tuvieron el tercero cerca, como también lo rozaron en varias jugadas en transición, pero no las aprovechaban. Finalmente, unos minutos después, era O Esteo quien no desaprovechaba su oportunidad, con un penalti que volvía a transformar Guillan para establecer el 4-2.

Al poco tiempo de este gol, el Café Candelas O Parrulo “B” sacaba al portero-jugador para intentar reducir distancias y conseguían hacerlo, porque a falta de cuatro minutos Alonso hacía el 4-3. Los ferrolanos continuaban con el juego de cinco buscando el empate, ante un O Esteo que realizaba un buen trabajo defensivo y los ferrolanos no fueron capaces de dar con la tecla en los instantes finales, por lo que este 4-3 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, O Esteo tiene 4 puntos, en el 15º puesto de la tabla y el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 6 puntos, en el 12º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los de As Pontes visitarán al Inversia Seguros A Estrada Futsal y los ferrolanos recibirán al Deporcyl Guardo.

O Esteo: Marcos Failde, Guillan, Héctor, Alberto, Troncho – también jugaron – Pablo, Jandro, Jhony y Javi Failde.

Café Candelas O Parrulo “B»: Ángel, Álex Naveira, Renatinho, Muri, Alonso – también jugaron – Dani, Caio, Chesky y Mario.

Árbitros: Lidia Crespo Pardo y Andrés Pinilla Boullosa, junto con Irene Núñez Mariño como asistente (Comité gallego). Amonestaron a los locales Alberto, Troncho y Pablo, como a los visitantes Álex Naveira y Alonso. Expulsaron, por doble amonestación, al local Guillán.

Goles: 1-0 Guillan min.1, 1-1 Alonso min.3, 1-2 Chesky min.7, 2-2 Jhony min.16, 3-2 Guillan min.21, 4-2 Guillan (penalti) min.27, 4-3 Alonso min.36.

Pabellón: San Valentín (Fene)