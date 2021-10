Covid19- Área Sanitaria Ferrol(24-10) Continúa incrementándose levemente el número de casos activos

Estamos en una fase de calma, con ligeros vaivenes, hoy hacia arriba. La buena noticia es que los repuntes parecen por ahora puntuales.

A nivel Galicia la pandemia sigue en niveles excelentes, no en mínimos históricos ya, pero muy cerca de ellos.¿Aguantará esta calma hasta que empiecen a vacunarse los menores de 12, con suerte en diciembre? Parece complicado evitar cierto ascenso dado que las enfermedades respiratorias prosperan más con el frío. De hecho, es evidente que en el último mes la mejoría se ha esfumado y aunque no estamos empeorando significativamente, el rumbo no es bueno.

La esperanza es que los repuntes sean como hasta ahora, pequeños, puntuales, fácilmente combatibles mediante cuarentenas de los contactos estrechos. Por ahora ha sido así y llevamos ya varias semanas, incluso un mes, desde que alcanzamos la cima de la vacunación.

EN EL ÁREA DE FERROL

El Sergas informa este domingo en su parte diario correspondiente a las 18 horas del sábado que el número de afectados por coronavirus asciende a 24. En el hospital «Arquitecto Marcide» continúan dos ingresado en planta y no hay ninguno en la UCI. .

22 afectados, de ellos uno perteneciente a un centro escolar, están guardando la cuarentena en sus domicilios con seguimiento médico telefónico.

Se han realizado 181 test PCR que localizaron cuatro nuevos casos positivos.

Por último, el número total de muertes por coronavirus se sitúa en los 230 desde marzo del pasado año.

EN GALICIA

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informa que, en la última actualización, el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 415 de ellos 134 son del área de A Coruña, 27 de la de Lugo, 41 de la de Ourense, 49 de la de Pontevedra, 64 del área de Vigo, 76 de la de Santiago y 24 de la de Ferrol.

Del total de pacientes positivos, 7 están en UCI, 18 en unidades de hospitalización y 390 en el domicilio. Por lo de ahora, en Galicia hay un total de 179.903 personas curadas, registrándose 2.649 fallecimientos.

El número de PCR realizadas es de 2.884.202. El número de dosis de vacuna contra la covid-19 administradas es de 4.420.246.