FeC lamenta la mala gestión de la concejalía de Bienestar Social

Ferrol en Común lamenta «la mala praxis de la concejala de Bienestar Social mediante convocatorias extraordinarias por las que se dejaron sin ejecutar un millón de euros anuales en dependencia desde 2018»

Ferrol en Común afirma en un comunicado que «no ve procedente que las convocatorias de Bienestar Social con temas tan relevantes para la ciudad como la teleasistencia, xantar na casa o el convenio con el Consorcio de servicios sociales para centros de mayores y escuelas infantiles se convoquen por la vía extraordinaria, sin tiempo y forma, y fuera del día establecido que está marcado por reglamento del Concello de Ferrol para las comisiones ordinarias de Bienestar Social para dictamen de pleno»

«La mala praxis habitual de la convocatoria de la comisión de bienestar social, con convocatorias extraordinarias de dictámenes fuera de las comisiones ordinarias que no deben ser vinculantes para pleno como marca la Ley de bases de régimen local, y sin dar tiempo de más de 3 días con fin de semana de por medio a la oposición para tener acceso a la información en temas relevantes de la ciudad es la tónica habitual de la concejalía de Bienestar Social»

Por esto, Ferrol en Común «demanda que se traten estos temas con el tiempo suficiente y el rigor negociador que requieren los diversos grupos políticos ya que la actual responsable del área de Bienestar Social ha cometido errores gravosos como en el servicio de ayuda en el hogar, que ha dejado sin ejecutar un millón de euros anual desde 2018 en dependencia por intentar romper con las políticas sociales que venía ejecutando Ferrol en Común, que habían aumentado en un millón de euros para dependencia en los presupuestos de 2018»

Desde Ferrol en Común «no se puede entender que el partido socialista esté modificando los reglamentos y pliegos donde se aplicaron políticas expansivas en dependencia en 2018, las políticas más restrictivas en materia incluso en una pandemia, dejando sin ejecutar tres millones de euros desde 2018. Estas políticas tienen consecuencias en la vida de las personas dependientes y de sus familias así como en los contratos y precariedad de las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar, ya que aumentan las listas de espera para la atención en dependencia teniendo un millón de euros sin ejecutar»

Además, la concejala Saínza Ruíz «se reunió la semana pasada con trabajadoras sociales de Ferrol y trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar de Ferrol, que le transmitieron que esto está provocando malestar en el funcionariado de Bienestar Social con nombramientos aleatorios de pliegos que tuvieron que ser consultados jurídicamente y con repercusión en las condiciones laborales de las trabajadoras de las empresas».

Por lo que Ferrol en Común pide «que se vuelva al diálogo y al consenso y no se judicialicen temas sociales, sino que se refuerce al personal público de los servicios sociales municipales y que se den criterios técnicos, de diálogo y de capacidad, concurso, mérito y oposición para no convertir la Concejalía de Bienestar Social en la de Malestar como está haciendo la actual concejala»

Asimismo, la concejala de Ferrol en Común demanda «que se recupere la organización interna del departamento de Bienestar Social de 2018, que demanda el personal público por diversos escritos y quejas por registro y que tenía el consenso de todo el personal técnico y firmado por la jefatura y de los grupos sin ninguna queja en contra en el 2018»

«La actual concejala, añade, modificó dicha organización sin criterios técnicos ni negociadores, y según admitió en su intervención del último pleno por “cuestión personales” con algún trabajador, lo que ha derivado en un malestar de nombramientos aleatorios y modificaciones cambiando de puesto de trabajo a diversos funcionarios, lo que ha recibido diversos escritos y avisos por registro de los colegios profesionales de trabajo social y psicología de Galicia y diversos funcionarios del Concello de Ferrol, además de consultas jurídicas»

Ferrol en Común, demanda «que se recupere la organización interna y el consenso ya que no quiere que la premura y vía extraordinaria habitual para no trabajar temas tan relevantes como la dependencia en el Concello de Ferrol, hagan que se lleve desde 2018 sin ejecutar un millón de euros anuales en materia de dependencia por haber modificado los pliegos por las vías de la premura y que se retorne a las políticas sociales públicas y se refuercen los servicios sociales municipales». Además, se ve imprescindible «cuidar al personal que nos cuida y no tratarlo judicializando temas que se arreglan con diálogo y cumplido la ley de contratos y ley de bases de régimen local por parte de la actual responsable»