Vuelve el ciclo “Novembro, mes do humor” al Museo do Humor de Fene

Duarte Galván, Marita Martínez y Avelino González serán los protagonistas de una nueva edición del ciclo de monólogos que la concejalía de Cultura de Fene organiza para conmemorar el aniversario del Museo del Humor (inaugurado el 24 de noviembre de 1984).

“Novembro, mes do humor” echará a andar el viernes 5 de noviembre con Duarte Galbán y el espectáculo “Vello aos vinte e pico”. El viernes día 12 actuará Marita Martínez y el viernes 19 de noviembre cerrará el ciclo con Avelino González.

Todas las funciones serán a las 20 horas en el salón de actos da Casa de la Cultura de Fene, con entrada gratuita y con aforo limitado. Reserva de entradas a través del correo cultura.deportes@fene.gal, por whatsapp 607 625 357 o en el teléfono 981 340 366, indicando el nombre y apellidos de las personas que quieran asistir y un teléfono de contacto..

Coincidiendo con el acto de entrega de los Premios Curuxa 2021, el próximo viernes, día 5 de noviembre comenzará “Novembro, mes do humor” en el Museo do Humor de Fene. La primera función, que lleva por título “Vello aos vinte e pico” correrá a cargo del presentador, cómico y actor Duarte Vago. En este espectáculo, el artista cuenta “como es su visión de la vida, sintiéndose una persona mayor con tan solo veintipico años … Bien seguro no dejará indiferente a nadie, con una visión muy fresca y gamberra de nuestra cultura gallega. Un verdadero todoterreno sobre el escenario! A sonreír!”

El ciclo continuará el viernes 12 de noviembre con Marita Martínez sobre el escenario da Casa da Cultura de Fene presentando “Quéroche un conto”. Según Marita Martínez, el título hace referencia “a una expresión que tenía mi abuela para decir que todo tenía el suyo aquel, y solía decir justo antes de arrancarse a contar como habían cambiado las cosas desde sus tiempos. De sus anécdotas y de otras de familia propia y ajena va este cuento. De como eran los amores y las regueifas, las fiestas y los peligros del pasodoble, los apodos y la ironía, las peculiaridades de nuestro carácter que tanto cambiaron… o no… En definitiva, de las cosas de antes y de las cosas de ahora”.

La última función del “Novembro, mes do humor” será el viernes 19 de noviembre con Avelino González y su espectáculo “Contos que foron chistes”. Porque “muchos chistes con los que hoy reímos son una adaptación de cuentos viejos. De curas, ricos, políticos… que hoy cambiaron las formas pero no los contenidos ni el fondo: REÍR. Nombradamente de quien manda”.

Ciclo organizado por la concejalía de Cultura del Concello de Fene con la colaboración de la Red Cultural de la Diputación de A Coruña.