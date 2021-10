O Parrulo Ferrol se estrena este martes en Copa del Rey visitando al Ribeira FS

Casi sin tiempo para descansar, O Parrulo Ferrol continúa con su intenso mes de octubre, ahora visitando al Ribeira FS, en la segunda ronda de la Copa del Rey, en una eliminatoria a partido único que se disputará este martes, a las 21:00 horas, en el Pabellón Municipal de Lugo.

Los jugadores ferrolanos quedaron exentos de disputar la primera ronda, por lo que empiezan su participación en una competición “con el objetivo de superar la eliminatoria”, afirmaba el entrenador de O Parrulo Ferrol, Óscar Vigo, donde se verán las caras “ante un rival difícil” como es el Ribeira FS.

El rival de los ferrolanos, el Ribeira FS, milita en la Segunda División “B” y uno de los factores a tener en cuenta es que “va a salir con una motivación especial y más delante de su afición”, por lo que O Parrulo Ferrol trabajará en la sesión de entrenamiento de este lunes “en función de este partido para pasar la eliminatoria.”

Esta será la segunda vez que el Ribeira FS juegue en las últimas semanas ante un equipo de O Parrulo Ferrol. Hace dos semanas visitó el Pabellón Municipal de Neda para visitar en la liga de Segunda División “B” al Café Candelas O Parrulo “B”, en un partido intenso y disputado que finalizaba con 1-1.

El Ribeira FS está formado por jugadores con una amplia experiencia no solo en la categoría de bronce, sino también en categorías superiores, como es el caso de Illi, ex portero de O Parrulo Ferrol, por lo que no pondrán las cosas nada sencillas en este partido.