Fene-Representación de “A lúa vai encuberta” de las compañías Incendiaria y A Quinta do Cuadrante

El local de la SCRD Agarimo de Sillobre de Fene acogerá el domingo 14 de noviembre a las 19 horas la representación de “A lúa vai encuberta” montaje ganador del II Certame Manuel María de Proxectos Teatrais

La pieza está protagonizada por los actores Melania Cruz y Tito Asorey (director de la obra), de la compañía A Quinta do Cuadrante, y Vanesa Sotelo y Davide González, de la plataforma artística Incendiaria. El plazo de reserva de entradas para asistir a la función abrirá el próximo martes, día 2 de noviembre a las 9.00 horas y se prolongará hasta las 12.00 horas del viernes día 12, de noviembre por correo cultura.deportes@fene.gal, WhatsApp 607 625 357 o teléfono 981 34 03 66.

Función organizada por la concejalía de Cultura de Fene, con la colaboración de Agarimo de Sillobre, y subvencionada por la Diputación de A Coruña. «A lua vai encuberta» es una pieza alrededor de la realidad gallega y de la lucha incesante por conformar una identidad propia, comparándonos con nuestro pasado reciente y sus contradicciones, desvelando un discurso que hoy en día está siendo, sino ocultado, muchas veces silenciado y que explica, en cierta manera, las razones de por qué hoy en día nuestro país tiene los trazos políticos, sociales y económicos que lo caracterizan. Como dice Edward Hallet en la cita del inicio, “el estudio del pasado es la única manera de poder entender nuestro presente, así como solo podemos entender el pasado con la luz que nos acerca nuestro análisis del presente”

En 1977, año de la celebración de las primeras Elecciones Generales después de la dictadura franquista, el grupo teatral de la Asociación Cultural Auriense trata de continuar con los ensayos de «A lúa vai encuberta» de Manuel María pero, en medio del proceso, el colectivo se deshace definitivamente y el tiempo queda en suspenso hasta que, cuarenta y cuatro años después, dos nuevas compañías se unen para retomar el trabajo en el punto en el que lo dejaron con el objetivo de llevar a escena la obra y descubrir las razones de la disolución.

Se trata de las productoras A Quinta do Cuadrante, proyecto de los creadores escénicos Melania Cruz y Tito Asorei, e Incendiaria, plataforma artística nacida en 2014 como laboratorio de creación y compuesta por Vanesa Sotelo y Davide González. La primera hizo su estreno sobre los escenarios con «O empapelado amarelo» espectáculo programado en festivales como Escenas do Cambio, Singular de Ferrol, Uscénica en Compostela o Galicia Escena Pro, y que consiguió tres nominaciones a los Premios María Casar, consiguiendo el de Premio a la Mejor Iluminación. Posteriormente, en 2020, hicieron su primer acercamiento como productora audiovisual, creando para el Consello da Cultura Gallega la realización de las piezas «A farsa das zocas» de Carvalho Calero, y de «As mulleres do porvir» de Dorotea Bárcena.

Incendiaria, plataforma artística, nacida en 2014, que fundamenta su trabajo en la investigación y en la creación escénica contemporánea. La primera pieza con la que trabajó fue «Memoria do Incendio» de Vanesa Sotelo. Posteriormente, en 2016, surge la obra «Contramateria» y en 2018 estrenó su primero montaje profesional «Eila» con la que me la forma parte de la programación del Festival Vigo en Bruto, impulsado por el Teatro Ensalle.

Actualmente, presenta su último espectáculo Microspectivas dun Marica Millennial, una coproducción del Centro Dramático Galego que nació dentro de las III Residencias Paraíso. Además, sus integrantes trabajan en Espécies Lázaro, una producción de la compañía portuguesa Teatro Art’Imagem.