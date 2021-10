Ferrol en Común considera que la encuesta cultural «busca tapar las carencias culturales del gobierno de Mato»

El gobierno de Ángel Mato presenta en la tarde del miércoles los resultados de un estudio sobre el sector cultural de la ciudad que ellos califican como “pionera y participada”, según afirman desde Ferrol en Común. Ya en el mes de abril escuchaban declaraciones en las que se decía que “servirá para trabajar con rigor las políticas culturales, partiendo de una diagnosis”, por lo que ven, a este gobierno «le hizo falta un año y medio para tomar la decisión de realizar un estudio sobre las necesidades que tiene su concejalía«. En este sentido, cabe recordar, que Ferrol en Común en su primer mes de mandato «ya ponía en marcha multitudinarias Asambleas Culturales, con medios propios del ayuntamiento y presencia del concejal, para escuchar de primera mano esas necesidades del tejido cultural.«

Del mismo modo, les llama la atención el énfasis que ponen en la participación de las asociaciones y ciudadanos en esta encuesta, «una cuestión que no vamos a negar, pero sí a poner en contraposición con la participación que ofrece el gobierno de Mato: mientras la empresa contratada para la realización de la encuesta convoca a los agentes culturales a reuniones a las que el concejal de cultura no asiste, el gobierno de Mato ni contesta a las peticiones de reuniones que cada semana entran en registro por parte de esos mismos agentes culturales.«

Desde Ferrol en Común, creen que no es preciso la contratación de un estudio que duró casi 1 año «para determinar las necesidades de un sector cultural que primero, venía funcionando con éxito durante el mandato de Ferrol en Común y segundo, el hecho de reunirse regularmente con el tejido cultural, recibirlos y escuchar sus demandas y propuestas es un canal directo y de gran valor que hace que la cultura de esta ciudad esté cuidada y donde merece, una cuestión que el gobierno de Mato prefiere cambiar por una empresa que redacta un informe.«

Ferrol en Común no entiende cuál es la finalidad de esta encuesta, «pues estamos convencidos de que la parálisis cultural continuará mientras continúe el gobierno de Ángel Mato, con un mandato marcado por poner fin a programas o ciclos que venían funcionando con éxito como es el caso de Jazz da Ría, que por cierto acaba de ganar un premio en los Martín Códax, el teatro aficionado Amador o Domingos a Escena, Festival Porta Máxica, Fóra do Mapa, el retraso de más de un año en el Premio de Grabado Máximo Ramos o los conciertos de la Banda Ferrolá de Música, sumida en un conflicto que el alcalde Mato aún no fue quien de solucionar«.

Un claro ejemplo «de la inacción y afán por destruir todo lo que viene funcionando bien en esta ciudad» es la situación en la que se encuentran los grupos musicales que hacían uso de los locales de ensayo. El gobierno municipal cierra los locales de manera unilateral e indefinidamente, no dan alternativas y no reciben a los grupos musicales. «Esta es la tónica habitual en el gobierno de Mato, apreciándose una total falta de compromiso con el tejido cultural de la ciudad y hasta falta de respeto cara 100 músicos y músicas que acaban de quedar sin un espacio que venían usando desde hace más de 10 años.»

Desde Ferrol en Común consideran que la «inacción y parálisis del gobierno de Ángel Mato en general, pero en particular en el área de Cultura, no va a ser suplida por un “estudio de necesidades culturales” que intentarán vender como exitoso, cuando la realidad es que no se recibe ni la una entidad o asociación cultural para escuchar sus demandas o propuestas, no se llevó a cabo ni una sola iniciativa salientable en lo que va de mandato, se convoca una comisión al mes por lo que no se deja participar a los grupos de la oposición, no se solucionan problemas críticos como los de la Banda Ferrolá de Música y lo único que se está haciendo es paralizar la cultura de esta ciudad sin cuidarla, ni fomentarla, ni impulsarla, que es lo que debería hacer un gobierno que había estado a la altura«.