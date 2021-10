Narón-Proxección da película «Pesadilla antes de Navidad»

O Padroado da Cultura do Concello de Narón organiza unha nova proxección cinematográfica que terá lugar este xoves, día 28 de outubro, en colaboración co Cineclube Serie B.

A cita terá lugar ás 20.00 horas e está relacionada co Samaín, polo que se poderá ver a película “Pesadilla antes de Navidad”.

A entrada é de balde ata completar aforo, polo que as persoas que desexen asistir poden retiralas no despacho de billetes do Pazo da Cultura.

Dende o Padroado da Cultura e o Cineclube Serie B animan ós veciños a acudir á proxección, para desfrutar deste clásico da animación musical dirixido por Henry Selick.

A Federación de Cineclubes de Galicia (Feciga) e a Xunta de Galicia colaboran nesta iniciativa que, segundo indicaron dende o Cineclube Serie B será probablemente a derradeira proxección que organicen este ano na cidade.