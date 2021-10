Mugardos-El alcalde insta a Reganosa a retirar la demanda contra el Concello y retomar el diálogo

El alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, ha señalado este miércoles, día 27 de octubre, que los argumentos hechos públicos el martes, día 26 de octubre por la empresa Reganosa para justificar la demanda interpuesta contra el Concello de Mugardos por 6 millones de euros “no son ciertos”, y ha solicitado a la dirección de la empresa que reconsidere su postura, retire la demanda y retome la senda del diálogo con el ayuntamiento.

El regidor ha sido tajante a la hora de exponer la realidad en lo que respecta a la demanda presentada por la empresa gasística. “No es cierto que demanden al Concello para solicitar el cumplimiento de una sentencia. No existe ninguna sentencia en ningún juzgado, ni de España ni de ningún otro lugar, que inste al Concello de Mugardos a devolver ni un solo euro a Reganosa”.

El concejal de Hacienda, Miguel Mahía, quiso poner luz a la reclamación realizada por la empresa “Hay una resolución del TEAC (Tribunal Económico-Administrativo Central, dependiente del Ministerio de Hacienda), que no es una sentencia judicial, que reconoce que Reganosa fue colocada en un epígrafe erróneo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), pero no es el Concello el que coloca a las empresas en los epígrafes del IAE, si no la Agencia Tributaria; por lo tanto, nada obliga al Concello a tener que devolver ese dinero a la empresa. Entendemos que para la empresa el asunto de las liquidaciones del IAE puede haber sido un problema, ya que el cambio de epígrafe les permitiría pagar menos impuestos, y entendemos incluso que valoren la existencia de un perjuicio económico por el epígrafe del IAE en el que están encuadrados, pero esto en ningún caso es competencia municipal. Los padrones cobratorios del IAE no los elabora el Concello, si no Hacienda, y en cualquier caso, en todos estos años, la empresa no ha presentado alegaciones ni recursos a ninguno de los padrones aprobados y publicados”.

Tanto el regidor municipal como el responsable del departamento económico quisieron dejar constancia en todo momento de su interés por dialogar con la empresa. “Estamos deseando, como siempre lo hemos estado, que Concello y empresa caminen de la mano en la mejora de Mugardos y sus servicios. Centenares de mugardeses y mugardesas han trabajado en Reganosa desde los inicios de su construcción en 2003 hasta hoy, y el balance de este trabajo conjunto ha sido siempre muy positivo para todos. Así mismo, es evidente que la colaboración entre la administración local y Reganosa ha dado también sus frutos. Juntos hemos generado riqueza, mejorado el patrimonio cultural y deportivo, y puesto en valor nuestras tradiciones. Es por todo esto que esperamos sinceramente que la situación pueda reconducirse, y que la próxima vez que tengamos que hablar de Reganosa sea para anunciar su colaboración en los grandes proyectos que este gobierno municipal tiene para Mugardos” finalizó de Deus.

“Reiteramos públicamente lo que hemos trasladado a la empresa en todas las reuniones mantenidas con ellos. Defender los derechos de los mugardeses y mugardesastambién pasa por colaborar con Reganosa para que cuenten con apoyo institucional a la hora de reclamar si consideran que existe un perjuicio económico en las liquidaciones del IAE; pero ni las liquidaciones ni el supuesto daño económico serían responsabilidad municipal ni de los mugardeses. No es al Concello de Mugardos a quien se debe reclamar el dinero y es por tanto nuestra obligación defender a la administración local y sobre todo, los intereses de nuestros vecinos” quiso señalar Mahía.