Ortigueira-Clausura del primer curso de la Universidad Sénior en el municipio

Ortigueira despidió el miércoles, día 27 de octubre, la primera edición del programa de democratización del conocimiento de la Universidad de A Coruña en el municipio, en la que participaron 32 personas de la comarca de Ortegal.

En el acto de clausura, celebrado en el teatro da Beneficencia, participaron el alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, y la directora de la Universidad Sénior, Matilde García Sánchez, que estuvieron acompañados por el concejal de Educación y Cultura, Juan Cao, y la subdirectora de la Universidad Sénior, Ana Ares Pernas.

El regidor ortegano señaló el éxito de la iniciativa “que forma parte da aposta que desde o equipo de goberno facemos pola educación, co obxectivo de que a formación chegue a todas as persoas do noso concello independentemente da súa idade” explicó Penabad Muras.

Un total de 32 personas mayores de 50 años de la comarca participaron en el curso “Coñecendo o Camiño coa Universidade Sénior” organizado por la UDC con la colaboración del Concello, contando con financiación de la Xunta de Galicia.

El curso ofreció a lo largo de este mes de octubre un total de tres conferencias sobre la historia del Camino impartidas por profesorado de la UDC. La primera de ellas, llevada a cabo por el profesor Álvaro J. Iglesias Maceiras, trató sobre el “Santiago Apóstolo: Historia, mito e lenda”. Le siguió otra ponencia sobre “A arte, expresión e creatividade no Camiño”, desarrollada por María Elvira Lezcano, y la última, celebrada esta tarde antes del acto de clausura, bajo el título “A influencia provenzal na lingua e literatura a través do Camiño de Santiago”, impartida por el profesor Xoán López Viñas.

“A educación é a base dunha sociedade que progresa e se desenvolve, por iso desde o Concello quixemos sumarnos a esta iniciativa da UDC, á que agradecemos que contara con nós para poner en marcha este proxecto na zona do Ortegal, contando con Ortigueira como sede”, señaló Penabad Muras en el acto de clausura de la formación.

“A través desta acción búscase democratizar o coñecemento, ofrecendo ás persoas mairoes de cincuenta anos a oportunidade de formarse e seguir desenvolvéndose no ámbito cultural” expresó el alcalde. El regidor también hizo hincapié en la oportunidad que ofrecen estas clases para que vecinos y vecinas creen nuevos lazos.

El Concello se suma así al Programa Universitario para Mayores de la Universidad de A Coruña, la Universidad Sénior, que desde hace más de una década imparte clases en las ciudades de A Coruña y Ferrol.