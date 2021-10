Covid19- Área Sanitaria Ferrol(28-10) Continúa aumentando el número de casos activos, uno ha ingresado en la UCI

La pandemia en Galicia sigue en fase expansiva tras tocar fondo la semana pasada. No estamos ante un repunte puntual, pues los positivos tienden al alza en todas las áreas.

A nivel de Galicia, hay ascenso al menos en los menores de 12 años, no vacunados. Esto confirma la hipótesis de que no estamos ante un alza momentánea.

Afortunadamente, la virulencia del alza entre los menores de 12 no es mucho más elevada que entre la población general, lo que apunta a que por ahora las aulas no están siendo motor del cambio de tendencia, aunque en el área ferrolana se han cerrado dos.

¿Estamos ante un repunte inevitable pero muy modesto tras alcanzar el tope de vacunación por ahora y empezar a sufrir el embate del frío y el impacto del fin de casi todas las restricciones?. Recordamos que en agosto se había alcanzado la cifra de mas de un millar de casos activos en el área ferrolana. Hasta hace unos días la cifra descendió a 5 afectados y ningún hospitalizado. Ahora día a día se inicia un repunte, de momento de escaso número pero ya se ha llegado a 31, de ellos dos hospitalizados, uno en la UCI.

Existe la posibilidad de que el repunte se consolide en una tendencia al alza que, sin llegar a fraguarse en una ola del calibre de las del pasado, sí sea significativo y obligue a endurecer restricciones otra vez. Desgraciadamente, nos movemos en una situación epidemiológica inédita, por lo que es imposible determinar con certeza qué pasará.

Lo que parece en principio parece imposible son olas del calibre de las anteriores.

EL ÁREA DE FERROL

El Sergas informa este jueves en su parte diario correspondiente a las 18 horas del miércoles que el número de afectados por coronavirus asciende a 31. En el hospital «Arquitecto Marcide» se encuentra un ingresado en planta, y por primera vez desde hace días un ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

29 afectados, de ellos cinco por edad o personal de centros educativos en los que se han cerrado dos aulas, están guardando la cuarentena en sus domicilios con seguimiento médico telefónico.

Se han realizado 147 test PCR que localizaron dos nuevos casos positivos.

Por último, el número total de muertes por coronavirus se sitúa en los 230 desde marzo del pasado año.

EN GALICIA

La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informa que, en la última actualización, el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 477 de ellos 137 son del área de A Coruña, 40 de la de Lugo, 71 de la de Ourense, 60 de la de Pontevedra, 73 del área de Vigo, 65 de la de Santiago y 31 de la de Ferrol.

Del total de pacientes positivos, 4 están en UCI, 23 en unidades de hospitalización y 450 en el domicilio. Por lo de ahora, en Galicia hay un total de 179.998 personas curadas, registrándose 2.651 fallecimientos.

El número de PCR realizadas es de 2.891.894. El número de dosis de vacuna contra la covid-19 administradas es de 4.452.703.

VACUNACIÓN

Los equipos de vacunación frente a Covid del Área Sanitaria de Ferrol continúan con la vacunación frente a Covid, y en esta semana sigue la vacunación libre y segundas y terceras dosis de algunas personas pendientes de distintos tipos de grupos. En todos los casos la administración de la vacuna para la protección se está realizando en el Hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

La opción de vacunación libre en el Centro de Especialidades del Hospital «Arquitecto Marcide» sigue abierta, hasta el sábado y en horario de 09:00 a 14:00, para quien aún decida optar por la vacuna. A este ámbito de vacunación libre en el Centro de Especialidades del Hospital «Arquitecto Marcide» acudieron un total de 250 personas.

En la actualidad, son un total de 308.618 las vacunas administradas hasta el momento en el Área Sanitaria de Ferrol, y un total de 159.519 las personas que tienen su pauta de vacunación completa. Un total de 1.981 tienen tres dosis de la vacuna.

Solicitar autocita

Con todo también y posible pedir una cita para administración de la vacuna. Existen las siguientes vías para solicitarla: a través de la página web del Sergas, http://cita.sergas.gal, actuando igual que se se había solicitado una cita con el profesional de Medicina o con la Enfermería.

Otra de las opciones es a través de la App del Sergas, Sergas Móvil, que en su apartado de Citas, y al presionar en el signo más, permite solicitar una cita del mismo modo habitual que lo hace la página.

Y, por último, a través del número del Sergas 981 21 59 30 y el sistema de mensajería whatsapp de este número, o en la dirección electrónica citate@sergas.gal.