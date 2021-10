Barranquero y Óscar Vigo analizan la visita de O Parrulo Ferrol al UA Ceutí

Continúa la semana intensa para O Parrulo Ferrol, con un largo viaje para visitar al UA Ceutí, en la 9º jornada de la Segunda División, que se disputará el sábado, a las 18:00 horas, en el Pabellón Guillermo Molina (Ceuta) y que se podrá ver en directo en RTVCE y LNFS.es.

Antes de poner rumbo a tierras ceutíes comparecían en la tarde del jueves en rueda de prensa en el Pabellón de A Malata el portero Barranquero y el entrenador Óscar Vigo.

Este inicio de temporada “está siendo muy bueno, me estoy adaptando muy bien al equipo, no me lo han puesto difícil ni mis compañeros, ni el cuerpo técnico y estoy encantado de estar aquí”, reconocía Barranquero.

Este martes el portero tenía sus primeros minutos oficiales con la camiseta de O Parrulo Ferrol en la Copa del Rey, mostrándose “encantado de poder disfrutar de los primeros minutos con el equipo” y esperaba “poder ayudar más al equipo cuando sea necesario”, en un partido donde “estuve bien” y quería destacar algo importante “el dejar la portería a cero.”

Esta ha sido la primera vez en toda la temporada que O Parrulo Ferrol no encajaba un gol “algo que es muy importante, empezar a hacernos sólidos en defensa y así será mucho mejor.”

El partido de este sábado ante el UA Ceutí será “muy complicado”, porque los ceutíes vienen de cosechar dos resultados “un poco difíciles para ellos”, tras empatar en casa ante Inagroup El Ejido y caer por la mínima en la última jornada en su visita al Servigroup Peñíscola Globeenergy “y necesitan igual que nosotros los tres puntos.”

Óscar Vigo: “Esperamos poder traer algo positivo para Ferrol”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Óscar Vigo, quería recordar sus palabras de hace dos semanas donde también tuvieron que afrontar dos partidos en unos días, donde “en una plantilla tan corta esto nos perjudica”, sumándole el condicionante de que “hay jugadores que siguen regulados y fuera del trabajo grupal y es un hándicap importante de cara al trabajo semanal.”

En estos momentos el equipo a nivel mental “está muy bien”, pero a este partido “se va a llegar muy condicionados por las lesiones”, por lo que se competirá en Ceuta “con un número justo de efectivos, pero eso no es ninguna excusa, porque esto es un deporte donde tenemos que saber que las lesiones se van a producir durante todo el año”, por lo que esperan en este partido “poder traer algo positivo para Ferrol.”

El UA Ceutí es un equipo que en su cancha “es muy peligroso y es muy difícil competir allí como visitante”, que en esta temporada han hecho “una renovación importante en la plantilla, pero conservaron jugadores importantes de la temporada pasada y cambió el cuerpo técnico”, pero no dudaba en afirmar que están ante “un partido difícil.”

Esta temporada el UA Ceutí está bajo las órdenes de Tomás de Dios, donde “poco a poco le va poniendo su estilo”, teniendo en cuenta que “es su primer año, con un bloque nuevo, muchas incorporaciones” y en cuanto “asimilen el modelo de juego será un equipo aún más peligroso.”