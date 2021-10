Narón-Axenda cultural «finde»

Sábado 30 de outubro de 2021

Actividade: “Las criadas” Hora: 20.00 horas Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Pentación Espectáculos regresa esta fin de semana a Narón para representar a obra “Las criadas”, unha peza enmarcada no xénero do drama e de cuxo elenco forma parte a recoñecida actriz Alicia Borrachero. As entradas aínda dispoñobles poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura.

Domingo 31 de outubro de 2021

Actividade: “Alicia” Hora: 18.00 horas Lugar: Pazo da Cultura

O público familiar e infantil ten unha cita este domingo no Pazo, donde se poderá ver a obra de teatro musical “Alicia”, da compañía Máquina Teatral Teloncillo SL. As entradas aínda dispoñibles poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura.