Ferrol-El general Roldán Tudela, presidió los actos del 250 aniversario del Quartel de Dolores

(P.S.-gráficas M.Galdo)-El Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM), general de división Rafael Roldán Tudela, ha presidido en la mañana de este viernes, día 29, el acto militar con motivo de los 250 años de la construcción del Quartel de Nuestra Señora de los Dolores en Ferrol, ocupado actualmente por el Tercio del Norte, dentro de un programa de actividades que se inició el pasado martes con una»mesa redonda» y que se cerraron en la tarde de este mismo viernes con un magistral concierto en el Auditorio Municipal a cargo de la unidad de Música del Tercio. En el acto celebrado durante la mañana se impusieron al general Carlos Pérez-Urruti Pérez, comandante de la FUPRO; al coronel del Tercio, José María Sanz Alisedo y a 49 miembros más del Tercio del Norte las medallas concedidas por haber participado en la Operación Balmis. Asimismo se hizo entrega al Tercio de la reproducción de una Bandera Coronela donada por la Asociación Retógenes, Amigos de la Historia Militar, de Navaleno, Soria.

Previamente al acto el capellán castrense Adolfo Sendón Del Río ofició la santa misa en una de las dependencias del Cuartel, de carácter voluntario, a la que asistieron diversos mandos e invitados

Inicio del acto

En el Patio de Armas del Quartel se encontraban formadas al mando del Capitán José Joaquín Perales Garat una compañía mixta, compuesta por Secciones de la Cía. De Plm´s, Cía. de Policía Naval, Equipo Operativo de Seguridad y Sección Cinológica así como una escuadra de Gastadores y la Unidad de Música, al mando del capitán músico Luis García Cortizas. La fuerza vestía el uniforme tradicional del Cuerpo, con pantalón de Franja Grana Partida, luciendo en sus bocamangas tres Sardinetas, símbolo de las compañías de preferencia, establecido por una Real Orden de 1810 como distintivo de Tropa de Casa Real.

Eran las 12,25 h. cuando la Bandera Nacional se incorporó a la formación con los honores de ordenanza.



Minutos después hizo su entrada en el Patio de Armas el Comandante General de la Infantería de Marina, general de división, Rafael Roldán Tudela, acompañado por el Jefe de la Fuerza de Protección, general de brigada Carlos Pérez-Urruti Pérez; y por el Coronel Comandante del Tercio del Norte, José María Sanz Alisedo.

Tras rendirle honores de ordenanza con la interpretación por la unidad de Música , de la «Marcha de Infantes» el Comandante General pasó revista a la Fuerza.



Asistieron al acto, el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Ignacio Frutos Ruiz; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; el primer teniente alcalde de Ferrol, Antonio Golpe; el delegado de Defensa en Galicia, coronel Antonio Alejandro Bernal Martín; General Jefe de la Guardia Civil de Galicia, Luis Francisco Rodríguez Martínez; General Jefe de Brigada “Galicia VII”, Luis Cortés Delgado; la vicerrectora de la Universidad, Campus Ferrol; mandos del Ejército de Tierra, del Aire y Guardia Civil; así como otras representaciones entre ellas el presidente de la Autoridad Portuaria; el Jefe de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma; de «Amigos de la Infantería de Marina»; de las Policías Nacional y Local, Bomberos de Ferrol, y de entidades y asociaciones relacionadas con el Tercio; además de representaciones de la Armada, oficiales, suboficiales, personal de Tropa y marinería; mandos del Tercio del Norte, y antiguos coroneles

Imposición de condecoraciones

Se procedió a la imposición de condecoraciones por haber prestado un servicio a la sociedad con motivo de la Operación Balmis, que fueron recibidas por el general Pérez-Urruti y el Coronel José María Sanz Alisedo; Teniente Coronel Víctor Hugo Blanco Urgorri; Comandantes Daniel López Cabanas y David Burgos Ruiz de Castroviejo

Capitán de Corbeta Manuel A. López Bouza; Capitanes Luis Angel Yunta López y Mª del Mar de Aymerich Vadillo; Suboficial Mayor José Manuel Rodriguez Garcia; Subtenientes Sergio Montero Rodríguez y Francisco Javier Barcala Alejandro; Brigadas Francisco Lamas Martínez y Fernando Martinez Rodriguez; Sgto. Joaquín García Bernal;

Cabos 1º Francisco Ruiz Rodríguez, José Carlos Pérez Martinez, Amador Giraldo Ramirez, Alfonso Conde Rodriguez, Sergio Ampudia Tobio, Alvaro Blanco Torres, Verónica Román Roman, Eduardo Herranz Garcia, Ernesto Aristizabal Castellanos y Carlos Pérez Abeledo.

Cabos Ricardo Rodriguez Cachón, Oscar Andrade Rivas, Pablo Arruñada Vidal, Aitor Fernández Hermidak, Iván González Mancebo, Marina Otero Pérez, Roberto Dominguez Janeiro, Héctor Salgado Sanchez, Fernando José Germán Abad, Miguel Freire Rodriguez, Manuel Ignacio Maceda Arias, José Luis Buján Vigo y Esteban Manuel Monteiro Cano.

Soldados Miguel Ángel Suárez Moledo, Salome Garcia Garcia, Diego Lago Rodriguez, Bruno Maceiras López, Mª de la Merced Cartelle Gonzalez, Maria Solano Santalla, Jorge Piñeiro Rodriguez, Jorge Dieste Romero, David Louro Amigo, Julio Lorenzo Senen, David Diaz Trinidad, Borja Martin López y Alejandro Folgar Méndez.

Funcionario Roberto Carlos Cupeiro Garcia

Entrega de la Coronela

A continuación se procedió al acto de entrega de entrega al Tercio de la reproducción de una Bandera Coronela donada por la Asociación Retógenes, de Navaleno, Soria.

La Asociación de Amigos de la Historia Militar Retógenes es una asociación civil sin ánimo de lucro que promueve el conocimiento de la historia militar española. Tras una labor de investigación en los institutos de historia de los tres ejércitos y en diversos archivos y bibliotecas, divulgan de manera didáctica los símbolos por antonomasia de España: bandera, escudo e himno. Son conocidos por sus colaboraciones con distintas unidades al entregarles las llamadas bandera de percha o de mochila, de honda tradición española. Entre muchas otras actividades que desarrolla la Asociación, se encuentran las donaciones de Banderas Coronelas y de Batallón, y la labor de mecenazgo en apoyo de museos militares y salas históricas.

El año pasado se otorgó a la asociación la consideración de “Amigo de la Infantería de Marina”.

Se entrega al Tercio del Norte de la reproducción de la bandera coronela empleada por el Segundo Batallón de Infantería de Marina que se organizó en el Cuartel de Dolores al finalizar la Guerra de la Independencia; es morada, color que conservaron las banderas del Cuerpo hasta 1931. En sus esquinas luce la cruz de Tolosa ganada durante la Guerra de la Independencia.

Actuó como madrina de este acto María del Pilar Briceño Viviente quien después de hacerle entrega de la enseña al coronel Sanz Alisedo se dirigió a los asistentes.

«En la reorganización a la que Felipe V somete al Ejército y Armada se ven también afectadas las banderas de sus Unidades, asignando una bandera Coronela a cada regimiento, en el caso de la Infantería de Marina, Batallones. Y por su consideración de tropas de Casa Real le corresponde usar un paño de color morado, como es el que hoy observamos en esta réplica de bandera histórica « comenzó diciendo Maria del Pilar Briceño.

Hizo un breve resumen de actividades históricas en «donde siempre estaba el 6º Regimiento del que son herederos los Infantes de Marina», Guerra de la Independencia en Bailén, sitio de Zaragoza, Arapiles, Batalla de San Marcial donde fue reconocida la bravura de los gallegos por parte del propio Wellington.»Y ya en Tolosa donde una vez más las banderas moradas brillaron arropadas por el valor de sus soldados». «En premio al valor y tesón demostrado en esta última batalla Fernando VII otorgó el honor de llevar en su bandera el escudo de distinción que proclamaba su gallardía. Escudo que este Tercio del Norte lleva acolado a su escudo de armas y que hoy recupera, bordado».

La madrina del acto de entrega finalizó «Mi coronel solo me queda pedir la protección de la Virgen del Carmen y de San Juan Nepomuceno, y como maña que soy la de la Virgen del Pilar rogándoles os otorguen Gloria y Honor por Tierra y por Mar».

«Infantes de Marina, sentiros muy orgullosos de pertenecer a esta unidad»

A continuación el Comandante General de la Infantería de Marina, Rafael Roldán Tudela, dirigió una alocución muy relacionada con la celebración del acto.

«Nos encontramos ante un hito relevante para este acuartelamiento en el que no solo hay que destacar la antigüedad del edificio, puesto que si la arquitectura es importante, lo es más lo que le da el ALMA, que son las unidades y las generaciones de Infantes de Marina que han servido en él durante este tiempo y que sin duda recibieron la impronta de estos nobles muros.

Nos encontramos en un edificio emblemático de Ferrol, elegante, armonioso, austero, imponente…Fruto de la gestión del Marqués de la Ensenada, impulsor también del Arsenal, que dotaba al recién creado Departamento Marítimo del Norte de instalaciones para una Marina Ilustrada que aún hoy perduran».

«Desde la entrega a la Armada, el Cuartel de Dolores ha sido el alojamiento de las diferentes unidades de Infantería de Marina basadas en el Departamento, según fue su evolución orgánica. Primero los Batallones de Marina y posteriormente: el 6º Regimiento, el 2º Batallón de la Brigada Real de Marina, Media Brigada de Ferrol, 2º Regimiento, 2ª Brigada, 3º y 4º Tercio, Grupo de Fuerzas de la Base Naval de Ferrol con la extinción del Cuerpo de 1.931, 2º Regimiento nuevamente y finalmente, nuestro Tercio del Norte.

A lo largo de esta dilatada historia, estas unidades protagonizaron, entre hechos muy notables», entre los que destacó la Batalla de Brión y diferentes intervenciones durante la Guerra de la Independencia así como la estancia durante diez años de efectivos del 2º Regimiento».

«A esta unidad le cabe el honor de haber sido: la génesis de las operaciones especiales en la Armada sobre la base de la Compañía de Escaladores Anfibios creada en 1.951, unidad que aportaba la capacidad de asaltar costas con acantilados de difícil acceso; y también ser el germen de los Equipos Operativos de Seguridad, hoy permanentemente desplegados en todos aquellos buques que participan en Misiones Internacionales».

«Infantes de Marina del Tercio del Norte, sentiros muy orgullosos de pertenecer a esta unidad, de todos aquellos que os precedieron, que formaron en este mismo Patio de Armas, que combatieron con valor y honor, y que incluso llegaron a entregar, de forma altruista, su vida al servicio de España. Estarlo también de este acuartelamiento, que es un testigo fiel y excepcional de 250 años de la historia de la Armada y de su Cuerpo de Infantería de Marina».

El general Rafael Roldán Tudela finalizó sus palabras pidiendo «a la Virgen del Carmen y a nuestro Santo Patrón San Juan Nepomuceno que protejan y amparen a los hombres y mujeres que componen esta unidad y que le den larga vida al acuartelamiento».

Acto de homenaje a los que dieron su vida por España

Seguidamente tuvo lugar un homenaje «a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor”.

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron.Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron, por eso como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

El capellán castrense, Adolfo Sendón del Río, rezó una sencilla oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega.Que así sea», a continuación el general Pérez-Urruti y el primer teniente alcalde, Antonio Golpe depositaron una corona de laurel ante un monolito junto a un pebetero, mientras sonaba «la muerte no es el final» y se efectuaba un disparo de salva de fusilería.

Finalmente se procedió a entonar el «Himno del Tercio del Norte» y la Fuerza desfiló ante los asistentes. En atención a la especial significación de esta celebración, el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada autorizó el desfile de la Bandera del Tercio del Norte.

Palabras para Galicia Ártabra

Finalizados los actos el Comandante General de la Infantería de Marina, general de división, Rafael Roldán Tudela, mantuvo una entrevista con el director de Galicia Ártabra, Pedro Sanz.

-PS.-¿Valoración de este acto?

-RRT.-«Pues la verdad es que ha sido para mi una gran satisfacción el poder asistir a este 250 aniversario del acuartelamiento, no solamente por lo que significa, es un testigo de la historia de la la Armada, de la historia de España y por supuesto la historia del Cuerpo.Hemos tenido una gran suerte, nos ha acompañado el tiempo lo que ayudó a un acto muy emotivo y de carácter muy brillante también».

-PS.-Estos días hemos oído mucho Ferrol con la Armada, la Armada con Ferrol..¿La Armada con España?.

-RRT.-«La Armada con España por supuesto y con Ferrol también indudablemente es la ciudad que nos ha acogido hace ya 250 años cuando ya se empezaban a hacer las guarniciones con carácter permanente, fiel reflejo de lo que es este acuartelamiento y para aquel que no lo conozca el segundo acuartelamiento más antiguo es el que tiene actualmente el Tercio de la Armada, el Tercio del Sur, que está en San Fernando que se empezó a construir en 1786. Este es más veterano,»

-PS.-¿En este momento como se encuentra la Infantería de Marina?.

-RRT.-«Bien,estamos bien, es una época difícil en cuanto a recursos y eso influye lógicamente en la adquisición de programas y en lo que es la renovación de armamento, pero seguimos manteniendo la misma ilusión, , la de pertenecer al Cuerpo, a la Armada y esperando que haya mejores ocasiones para indudablemente dotarnos de los medios que necesitamos para hacer nuestro trabajo».

-PS.-¿Y carencia de personal?

-RRT.-«En personal…estamos creciendo. Afortunadamente estamos reclutado bastante bien, hay gente que opta por los ciclos del Cuerpo de Infantería de Marina porque les resulta muy atractivo el pertenecer a nuestro Cuerpo y ahora mismo hay una gran respuesta. Tenemos un índice tasa de fracaso alto porque son muy exigentes ala selección de personal pero poco a poco vamos cubriendo las plantillas, que es lo que pretendemos».

Y nos despedimos..hasta la próxima. El general es un hombre cercano, afable y conversador, como los dos miembros de la Infantería de Marina que lo acompañaban ante esta entrevista el general Pérez-Urruti y el coronel Sanz Alisedo.

Solamente unas palabras al Tercio Norte como «amigo de la Infantería de Marina«, «Bravo Zulú»