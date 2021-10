La efectividad del UA Ceutí puede con O Parrulo Ferrol

No pudo ser para O Parrulo Ferrol en su visita al UA Ceutí, tras caer por 7-2, en la 9º jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Guillermo Molina (Ceuta).

El partido no empezaba nada bien para los intereses de los ferrolanos porque en la primera jugada del partido, Santi se tenía que retirar lesionado, suponiendo un contratiempo más, unido a las ausencias de Kevin Chis y Hélder.

En lo referente al juego, el UA Ceutí daba su primer aviso en el primer minuto, con un tiro de Anuar desde diez metros en la frontal que se iba rozando el palo y unos minutos después eran los ferrolanos el que daban el suyo, en una buena jugada personal de Noel por el lateral, dándosela al segundo palo a Alberto, pero llegando el portero Dani Cabezón justo a tiempo para evitar el tiro.

El partido estaba igualado durante los primeros minutos y justo antes de llegar a la medianía del periodo, Adri hacía una de las suyas, sorprendiendo con un tiro lateral desde 35 metros, al ver a Dani Cabezón adelantando y anotando el 0-1. Esto motivaba a los jugadores de O Parrulo Ferrol que tuvieron cerca el segundo, con un tiro de Noel dentro del área que lograba despejar el portero a media altura, en una buena intervención.

El ritmo de juego era pausado y las ocasiones se espaciaban mucho en el tiempo, pero, con el paso de los minutos, eran los locales los que querían hacerse con el balón y los ferrolanos basando su juego en media pista, como también alternaban el juego de cuatro, con el de cinco, con el portero Gozi, el cual disponía de una buena oportunidad con un tiro lateral desde diez metros que despejaba su homólogo Dani Cabezón.

Los ferrolanos tendrían otras dos claras ocasiones para anotar, con un buen pase entrelíneas de Adri a Domingos, dejándosela al segundo palo a Borja, pero no lograba llegar por muy poco, mientras que, en la siguiente llegada, Borja se quedaba solo delante de Dani Cabezón, aunque el portero le adivinaba las intenciones. Finalmente, en el último minuto de periodo, Molero realizaba una buena jugada personal por el lateral para el UA Ceutí, dejándosela a Everton al segundo palo y consiguiendo el 1-1 con el que se iba al descanso.

El segundo tiempo empezaba de la misma manera que en los primeros veinte minutos, con reparto de ocasiones. Empezaban los locales con un tiro de Anuar dentro del área a pase de Sofian que lograba evitar Gozi con la cara y, en la siguiente jugada, los ferrolanos responderían con un tiro del propio Gozi en una salida de presión desde quince metros directo a la escuadra que despejaba Dani Cabezón, mientras que Adri hacía otra de las suyas poco después con un pase entrelíneas a Alberto al segundo palo desde el borde del área al que no llegaba por muy poco.

Todo cambiaba en el minuto 25, cuando el UA Ceutí y Everton en particular mostraban su máxima efectividad, primero haciendo el 2-1 al aprovechar al segundo palo un rechace dentro del área y poco tardaba en anotar el 3-1 con un tiro cruzado también dentro del área a pase de Molero.

Esto hacía saltar todas las alarmas en O Parrulo Ferrol, sacando a Alberto como portero-jugador para cambiar la dinámica del juego, pero el juego de cinco no salía y We Casas anotaba el 4-1 desde media pista a portería vacía tras un robo. A pesar de esto, los ferrolanos no bajaban los brazos, continuando peleando por todos los balones, aunque ya con la gasolina bajo mínimos debido a las pocas rotaciones, teniendo Noel una buena oportunidad dentro del área que lograba evitar Dani Cabezón, como también desbarataba un tiro de Costi desde doce metros por alto.

El UA Ceutí lograba encarrilar el partido en los siguientes minutos, tras anotar otros dos goles a portería vacía con el juego de cinco, por medio de Everton y Hugo Alonso, aunque Domingos recortaba distancias con un tiro desde la frontal del área colocado al palo, estableciendo el 6-2, pero a falta de pocos segundos para el final, nuevamente Everton anotaba desde media pista a portería vacía para dejar el marcador en el definitivo 7-2.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 15 puntos, en el 5º puesto de la tabla. Para la próxima jornada recibirá al Ciudad de Móstoles, en un partido que se disputará el sábado 6, a las 17:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

UA Ceutí: Dani Cabezón, Hugo Alonso, Anuar, Smail, Sufian – también jugaron – Manu Orellana, We Casas, Bardero, Everton y Molero.

O Parrulo Ferrol: Gozi, Alberto, Adri, Miguel Caeiro, Santi – también jugaron – Borja, Costi, Noel y Domingos.

Árbitros: José Antonio Cañas y Antonio Jesús García (Comité andaluz). Amonestaron al local Molero y al visitante Noel.

Goles: 0-1 Adri min.9, 1-1 Everton min.18, 2-1 Everton min.25, 3-1 Everton min.26, 4-1 We Casas min.26, 5-1 Everton min.33, 6-1 Hugo Alonso min.36, 6-2 Domingos min.37, 7-2 Everton min.39.

Pabellón: Guillermo Molina (Ceuta).