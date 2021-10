El Café Candelas O Parrulo “B” no ve recompensado su esfuerzo ante Deporcyl Guardo

El Café Candelas O Parrulo “B” plantó cara y mereció más ante los vigentes campeones de liga, el Deporcyl Guardo, cayendo por 3-5, en la 7º jornada de la Segunda División “B”, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Municipal de Neda.

Los ferrolanos plantearon bien el partido desde el primer momento, ante un rival fuerte como es el Deporcyl Guardo, estableciendo una defensa en media pista, conteniendo el potencial de los visitantes, pero estos lograban adelantarse a los cinco minutos con un gol de Jorge, al ganarle la espalda al defensa y poder batir a Álex Regueira.

A pesar de este gol encajado, los jugadores del Café Candelas O Parrulo “B” no bajaban los brazos, buscando el empate y teniendo ocasiones, consiguiéndolo tan solo dos minutos después, en una buena elaboración por banda de Dani, dejándosela a Diego López para que este anotarse el 1-1.

El dominio del juego estaba igualado, con ambos equipos buscando volver a ponerse por delante, pero todo volvía a cambiar en un contragolpe del Deporcyl Guardo, donde Muri agarra a un jugador visitante para cortar la jugada, pero lo acababa haciendo dentro del área, por lo que Alberto no desaprovechaba la oportunidad para anotar desde el punto de penalti el 1-2, con el que el partido se iría al descanso.

Tras la reanudación, el Café Candelas O Parrulo “B” continuaba siendo fiel a su estilo de juego, encontrando rápidamente su premio a los dos minutos, en una buena transición ofensiva entre Alonso, Renatinho y Turbi, finalizaba con gol de este último de tiro cruzado desde el borde del área, volviendo a empatar el partido con el 2-2.

Los ferrolanos querían ir a por más y tuvieron muy cerca el tercero, tras un buen robo de Caio, yéndose contra el portero, pero lograron agarrarlo para evitar el peligro.

El Deporcyl Guardo no quería llevarse más sustos y daba un paso adelante poco después, en una buena jugada de ataque posicional, con un buen gol de José Alberto, en el que Adri Tornín no puede hacer nada para evitar el 2-3.

Los visitantes se crecían tras el gol, pero poco les duraba la alegría, porque en una buena jugada de equipo, Muri empataba otra vez el partido, al conseguir el 3-3.

El partido iba llegando a sus instantes decisivos, con todo por decidir y con un Deporcyl Guardo que sabía aprovechar sus ocasiones, haciéndose Chefo con un balón dividido y conseguía poner a los visitantes por delante con el 3-4.

El Café Candelas O Parrulo “B” tenía ocasiones para empatar el partido, pero no las concretaron, por lo que a falta de tres minutos decidían sacar al portero-jugador, pero no conseguían abrir huecos en la defensa de un Deporcyl Guardo en el que Chefo aprovechaba una que tenía y sentenciaba el partido con el definitivo 3-5, que no empaña un buen partido del filial ferrolano, peleando y dando la cara hasta el último instante.

Con este resultado, el Café Candelas O Parrulo “B” tiene 6 puntos, en el 13º puesto de la tabla. Para la próxima jornada los ferrolanos visitarán al Cidade de Narón, en el segundo derbi comarcal de la temporada.

Café Candelas O Parrulo “B”: Álex Regueira, Álex Naveira, Renatinho, Muri, Alonso – también jugaron – Diego López, Dani, Caio, Turbi, Chesky, Mario y Adri Tornín.

Deporcyl Guardo: Gómez, Raúl, Davicín, Chefo, Kuin – también jugaron – Alberto, Rubén, Jorge, Adrián y José Alberto.

Árbitros: Borja Pérez Muñíz y Marcos Pérez Rodríguez, junto con Francisco Prados Caamaño como árbitro asistente (Comité gallego). Amonestaron al local Álex Naveira y a los visitantes Chefo, Gómez y Raúl.

Goles: 0-1 Jorge min.5, 1-1 Diego López min.7, 1-2 Alberto (penalti) min.9, 2-2 Turbi min.22, 2-3 José Alberto min.30, 3-3 Muri min.30, 3-4 Chefo min.34, 3-5 Chefo min.39.

Pabellón: Municipal de Neda