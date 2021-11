Ferrol-El VA Frutos Ruiz presidió la clausura del ciclo académico 2020/21 de la cátedra «Jorge Juan»

El pasado jueves tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro de Herrerías del Arsenal de Ferrol la última conferencia del Ciclo Académico 2020/2021 de la Cátedra “Jorge Juan”, acto al que asistieron el presidente de la Cátedra, VA Ignacio Frutos Ruiz y el Rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde Alonso.



La conferencia, enmarcada en los actos de celebración del “450 Aniversario de la Batalla Naval de Lepanto”, bajo el título “Lepanto, ¿la más alta ocasión que vieron los siglos?”, fue impartida por el almirante retirado el ferrolano Juan Rodríguez Garat, en la que ofreció una visión de la batalla de Lepanto y del entorno sociopolítico de la época.

«Vencer en Lepanto evitó que el monarca tuviese que desplazar las tropas de Flandes hacia España para defenderla de una posible invasión turca». «La victoria permitió mantener más años la presencia militar hispana en el norte de Europa. El reino había quebrado en 1557 y lo volvería a hacer en 1575 y 1596, porque los gastos para mantener el imperio eran muy superiores a los ingresos que generaba la llegada de los galeones de la Flota de Indias con las riquezas de América. Castilla, sobre la que recaía el gran esfuerzo fiscal, ya no daba más de sí».

Ceremonia de clausura del Ciclo Académico 2020/2021

Finalizada la conferencia, dio comienzo la Ceremonia de Clausura del Ciclo Académico 2020/2021, y el relevo en la Dirección de la Cátedra, que pasó del capitán de navío Manuel Aguirre González, Comandante-Director de la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño”, al profesor de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol de la Universidad de A Coruña (UDC) Pablo Fariñas Alvariño.

La Cátedra “Jorge Juan” es un órgano de relación institucional entre la Armada y la UDC que se inició en el año 1994. La Dirección de la Cátedra tiene la duración de un Curso Académico, alternándose su Dirección entre la UDC y la Armada.

Alocución del VA Ignacio Frutos

El presidente de la Cátedra, el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz efectuó la alocución de clausura.

Comenzó señalando que « aunque no llevo mucho tiempo en mi cargo, es para mí un honor hablar como representante de la Armada en el marco de la Cátedra “Jorge Juan”, cuyo historial siempre ha sido un referente de divulgación cultural de nuestra ciudad naval y uno de los más importantes de toda Galicia».

Un ciclo complicado

«Permítanme decirles que me siento profundamente satisfecho con los resultados alcanzados en el que probablemente haya sido, junto al anterior, el ciclo más complicado de la historia de la Cátedra por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Este inusual enemigo, ha obligado a su Director a reinventarse en la planificación, coordinación y dirección de todas y cada una de las actividades que han tenido lugar.

Quiero reconocer la labor y felicitar públicamente a su Director y gran amigo, el CN. Manuel Aguirre González por toda la dedicación y acierto con los que ha conseguido llevar el curso, que hoy se cierra, a buen puerto. Conozco a Manolo desde hace tiempo y desde luego fue un gran acierto de mi predecesor en el cargo haberte hecho responsable de esta cátedra. Tu espíritu de trabajo, tu búsqueda de la excelencia, tu seriedad y tu profesionalidad son grandes cualidades que atesoras y una garantía

de éxito durante esta travesía que hoy finalizas. ¡¡¡¡¡¡¡Muchas gracias Manolo!!!»

Una apuesta segura la del almirante Juan Rodríguez Garat

«Mi gratitud y enhorabuena también al Almirante Juan Rodríguez Garat, por tan interesante y amena conferencia que hace justicia al recuerdo de una batalla, la de Lepanto, de tanta trascendencia para el devenir y configuración de España y la actual Europa. Conozco también desde hace tiempo al Almirante, he tenido el honor de haber estado a sus órdenes directas y puedo asegurar que es un referente a imitar por sus grandes aptitudes profesionales y marineras, por ser un excelente jefe, y lo que no es menos importante por su gran humanidad como persona y, como hemos comprobado hoy, un excelente conferenciante. El haberte traído hoy aquí era una apuesta sobre seguro. Siempre has sido un referente para mí, incluso en aquellos días alejados de nuestra patria en medio del océano Indico y hoy es para mí un gran honor, que hayas podido hacer un hueco en tu dilatada agenda y cerrar este curso de esta cátedra que ya te resulta familiar».

Fortalecer los vínculos Universidad-Armada

Continuó sus palabras el VA Frutos refiriéndose a la Universidad, «Si el enlace entre la Universidad y las Fuerzas Armadas –en este caso la Armada- es muy antiguo, puedo asegurar y comprobar que hoy en día goza de un excelente estado de salud, en gran parte gracias a la disponibilidad, y dedicación del Rector y todos los docentes que le

acompañan. Por eso esta Cátedra si fue conveniente hace años lo es mucho más hoy, y la Armada sigue apostando por ella.

Agradezco a la Universidad de A Coruña, representada aquí en su más alto nivel por su

Rector Magnífico, sus trabajos y apoyos en esta línea. La Armada y la Universidad son dos pilares básicos de la ciudad de Ferrol, y como ya hemos empezado te pido, Rector, todo tu apoyo para seguir explorando nuevos espacios de colaboración en el ámbito de la enseñanza, la investigación, la cuarta revolución industrial o el desarrollo sostenible, en los que, con la colaboración del tercer pilar que soporta la ciudad, la construcción naval, podamos afrontar nuevos retos que permitan el

avance de Ferrol».

El Almirante Jefe del Arsenal finalizó su intervención, tras dar la cordial bienvenida al nuevo director, profesor de la Escuela Politécnica Superior de A Coruña, Pablo Fariñas Alvariño y al que deseó los mayores éxitos, manifestando que «no quisiera terminar sin una especial referencia al factor más importante en el devenir de la Cátedra Jorge Juan: la audiencia, a la que agradezco profundamente su constante presencia, su interés por la ciencia, la cultura, la palabra y en definitiva la curiosidad por conocer que desde el principio de los tiempos ha movido a la humanidad a lo largo de su historia. Espero que este ciclo haya servido para rellenar algún hueco en su conocimiento. Les pido que insistan en esa curiosidad en el ciclo por venir y muchas gracias».

