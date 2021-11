El BNG defenderá “a mesma postura” para la aprobación de la línea de crédito de los presupuestos de Ferrol

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, confirmaba este miércoles que no habían sido convocados para una comisión de seguimiento de los proyectos de la ciudad, como la que anunciaban en la jornada del martes el alcalde de Ferrol, Ángel Mato y el portavoz municipal de Ferrol en Común, Jorge Suárez, en un problema “de non sei que tipo terán” entre ambas formaciones y en las que el BNG “non ten nada que ver.”

Al mismo tiempo, confirmaba que el BNG “defenderá a mesma postura” en el pleno extraordinario de este jueves, donde es “evidente” que la aprobación de esta línea de crédito “vai directamente destinada” a los presupuestos, por lo que no entendía la posición del PP “respecto ao desenvolvemento de investimentos na cidade, sendo a súa postura o non polo non” y recordando que la mayor deuda del Concello de Ferrol “a houbo en 2013 naquela situación de crise financieira onde as administracións públicas fixéronse cargo da débeda as entidades privadas.”