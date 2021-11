As Pontes-El pleno aprueba inversiones por valor de 2,8 millones de euros

El pleno del Concello de As Pontes aprobó, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del BNG, un suplemento de crédito por valor de 2.834.125 euros, para poner en marcha nuevos servicios y ejecutar diferentes obras destinadas a mejorar la calidad de vida del vecindario.

Entre los proyectos que se llevarán a cabo se encuentra la mejora y rehabilitación de la pista polideportiva del Chamoselo, valorada en 30.500 euros, la ejecución de una rígola para aguas pluviales y mejora del vial de la Ronda do Poboado, con un presupuesto de 47.141 euros, así como la sustitución y mejora de la canaleta en la plaza del Carmen, trabajos valorados en 24.788 euros.

Además se procederá a la sustitución de la pasarela del parque Lesneven y se ejecutará también un nuevo alumbrado público, proyectos valorados en 63.706 euros y se mejorará el pavimento del tramo peatonal de la senda da Ribeira (18.150 euros) y la zona peatonal de los bloques G, H, I y J del Poboado da Magdalena.

Entre las inversiones aprobadas también se encuentra la mejora de la accesibilidad al Lago de As Pontes, la ejecución de una senda peatonal y la ejecución de un área de autocaravanas así como el cierre de la zona en la que se ubica la rotopala, proyectos valorados en 242.000 euros, a los que se suman cerca de 17.000 euros para elaborar un inventario medio ambiental, de especies vivas, del lago y su entorno.

Los presupuestos aprobados durante la sesión plenaria, a la que no asistieron las personas representantes del grupo mixto, también permitirán la adquisición de nuevos elementos para los parques infantiles (18.150 euros), mejorar la seguridad de la pista indoor (48.400), la ejecución de una glorieta en la avenida de Vilalba (48.230 euros), la reurbanización del cruce de la avenida de la Habana con el Poblado do Barreiro (48.400 euros) y mejorar el vial que va entre los Chaos de Arriba y el camiño do Narón (30.250 euros)

Buena parte del presupuesto aprobado está destinado a mejorar los viales y espacios municipales existentes en las diferentes parroquias del municipio y así, se aprobó una inversión de 500.000 euros para las obras de mejora del abastecimiento de agua entre la Faeira y Rego dos Bácaros, trabajos de aglomerado del vial de Marraxón a la escombrera, la instalación de un sistema de bombeo en Bermui, la mejora del pavimento en Cabana, la creación de un portal de entrada al lago en la Esfarrapa, la ejecución de obras de mejora de la seguridad vial o trabajos de acondicionamiento y mejora de los locales asociativos vecinales.

Por otra parte, estas inversiones permitirán la adquisición y expropiación de terrenos y edificios en la avenida de Galicia, en la calle Covelos así como el colegio de Pardo Bazán, para uso deportivo, y una edificación en la Villa con fines patrimoniales-culturales.

En el capítulo de servicios, destaca la inversión en los radares y cámaras de control de tráfico (64.000 euros), en la equipación deportiva para los pabellones polideportivos (canastas, porterías, marcadores…) o la adquisición de una fregadora para las pistas polideportivas.