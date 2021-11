Narón-Restricións de tráfico no polígono de Río do Pozo

O concelleiro de Seguridade Cidadá, Román Romero, informou das restricións de tráfico que se aplicarán este venres, día 5 de novembro, e o vindeiro luns, día 8 deste mes, no polígono de Río do Pozo debido ás obras que se executan para a mellora do firme.

O edil indicou que dende o mediodía deste venres 5 ata a noite se cortará o tramo da avenida Bernardo Romero comprendido entre a rotonda ubicada á altura do hotel Valcarce e a localizada nas inmediacións do estadio de Río Seco. “Nese tramo, durante a o tempo que dure a execución das obras tan só se circulará no sentido de entrada ó polígono, debendo saír pola zona de San Mateo ou Castro”, apuntou.

Os traballos de mellora do pavimento interrumpiranse a fin de semana para retomalos de novo o luns pola mañá, cando a saída se manterá polas zonas de Castro e San Mateo ata o remate dos traballos, tal e como se apuntou dende a empresa adxudicataria.