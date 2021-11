Narón-Axenda «finde».Troula, circo e musical

Sábado 6 de novembro de 2021

–Actividade: “Troula no Val” Hora: 18.00 Lugar: Pavillón polideportivo do Val

A Asociación de Veciños “Os Irmandiños”, do Val, organiza esta convocatoria, na que colabora o Concello. Os asistentes poderán degustar a prezos populares o bocata “Imus Val” e o “pincho Sinde”, con liscos e pan. Tamén actuará en directo Macarena Tejada. Os cartos recadados no evento destinaranse á Sociedade Deportiva O Val.

–Actividade: “Drop” Hora: 20.00 Lugar: Pazo da Cultura

A compañía Pistacatro Produtora de Soños trae a Narón este espectáculo de novo circo, protagonizado por catro malabaristas e un pianista. As entradas aínda dispoñibles están á venda no despacho de billetes do Pazo e na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.

Domingo 7 de novembro de 2021

–Actividade: “Recuérdame. El tributo a Coco” Hora: 12.00 e 17.00 (dous pases) Lugar: Pazo da Cultura

Este musical de Vol Music Events está baseado nunha das películas máis entrañables de todos os tempos. Está pensado para público familiar e infantil e as entradas para os dous pases están esgotadas.