Un Opel Corsa, de un vecino de Ferrol, resultó calcinado en la AG-64 (Ferrol-Vilalba) en la zona de Narón

Sobre las siete y media de la tarde de este lunes cuando un Opel Corsa circulaba en dirección As Pontes por la Autovía AG-64 (Ferrol-Vilalba), a la altura del kilómetro 11,12 su conductor, un vecino de Ferrol, de 28 años de edad advirtió que comenzaba a salir humo del motor del vehículo por lo que acertadamente tuvo tiempo a parar y dejarlo sobre el arcén. En ese momento el fuego comenzó a dominar el Opel mientras el conductor informaba al CIAE-112 de todo lo que le estaba sucediendo.

Al lugar del suceso los primeros en llegar fueron los Bomberos do Eume, con base en As Pontes ya que el aviso inicial señalaba que el coche se encontraba en la zona de San Sadurniño, y tras iniciar la labor de apagado de las llamas se presentaron los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Narón, toda vez que el lugar de incidente, en Pedroso, correspondía al municipio naronés. Los efectivos del SPEIS finalizaron la labor de apagado, si bien a pesar de todos los esfuerzos por contener el fuego el coche quedó calcinado. También hicieron acto de presencia agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Señalar que el conductor no resultó herido .