Ferrol-Actividades de Normalización Lingüística

A concelleira de Normalización Lingüística, Cristina Prados, deu conta o luns, día 8 de novembro, na comisión ordinaria de área das actividades que se van desenvolver ata final de ano. A primeira, dentro do programa Apego, o concerto infantil ‘Rockeando con Ramona Órbita’, de Pakolas, dirixido ó público familiar, terá lugar este xoves, día 11 de novembro.

Trátase dun concerto “cheo de humor no que coñeceremos as aventuras de Ramona Órbita e a súa máquina do tempo a ritmo roqueiro”, explicou Prados. A entrada será libre ata encher a capacidade do espazo.

Este sábado, día 13 de novembro, a praza de Amboage terá lugar Vive a lingua, para público infantil, de 8 a 12 anos (de 16 a 17.30h) e mocidade de 13 a 17 anos (de 18.30 a 20 horas). A primeira será ‘A casa do mago’ e a segunda ‘O misterio das pantasmas’. É necesaria a inscrición previa no correo https://aventeira.com/vive-a-lingua/. Este domingo, día 14 de novembro, ás 19.30 horas, o teatro Jofre acollerá ‘Libre como os páxaros’, para o público a partir de 14 anos. Trátase dun espectáculo teatral sobre a figura e obra de Rosalía de Castro. A entrada é gratuíta e libre ata completar aforo.

Presentación dun poemario inédito de Xohana Torres

A concelleira tamén anunciou para o día 24 de novembro, ás 19 horas, no Torrente Ballester, a celebración dun acto para a presentación dun poemario inédito de Xohana Torres.

No marco do programa Apego haberá outras dous actividades no Torrente Ballester. O día 25 novembro terá lugar o contacontos ‘Como axudo a Antón?’, de Os Biosbardos, para familias con menores de 3 a 10 anos. Trátase da historia dun neno que “aínda que non o está a pasar moi ben na escola, poderá recibir a nosa axuda a través das nosas reflexións”. O acceso tamén será libre.

Por último, o día 9 de decembro, Mamá Cabra desenvolverá un obradoiro de arrolos para familias con menores de 0 a 3 anos, que aprenderán unha morea de nanas para adormecer, aleitar e gozar da música nos primeiros meses de vida. Para esta actividade é necesaria a inscrición previa, aberta ata o mesmo 9 de decembro, a través do correo electrónico gnl@ferrol.es. Cada menor irá acompañado dun máximo de dous adultos.