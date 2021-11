El PP acusa a Mato de ser el responsable de tener cerrados los comedores séniores

La concejala del PP, Rosa Martínez, exigió hoy a Ángel Mato que reanude con carácter inmediato el servicio de los cinco comedores séniores ubicados en Esteiro, calle Río Xuvia, Canido, Caranza y San Pablo. “Lo demandamos el pasado mes de julio y cuatro meses después Mato no ha hecho nada, no hay excusa para que aún los tenga cerrados cuando ya se han retomado todas las actividades”. Los comedores sociales tienen actividad desde hace meses, igual que los comedores escolares, las residencias de mayores han reanudado las actividades grupales, además el Concello de Ferrol ofrece a los mayores actividades en grupo. «No entendemos cómo el gobierno local no considera este recurso un servicio esencial. La única prioridad de Mato es presentar un programa electoral basado en el cemento para las elecciones municipales del 2023, relegando las políticas sociales” insistió la popular.

Los comedores séniores cerraron durante la pandemia coincidiendo, además, con la finalización del contrato de dicho servicio en verano del 2020. En septiembre de ese mismo año el gobierno de Mato, a través de un contrato menor de más de 8.000 euros, adjudicó a una empresa la realización de un análisis para una nueva posible licitación del servicio «sin que hasta la fecha sepamos nada ni del estudio, ni de una nueva contratación«. “Lo único que ha hecho Mato ha sido ofrecer a los usuarios adherirse al programa Xantar na casa prestado por la Xunta de Galicia, algo que consideramos adecuado mientras estábamos confinados y con restricciones, pero ahora deben reabrirse los comedores, un servicio en el que Ferrol fue pionero abriendo en el mandato popular los comedores de San Pablo y Esteiro y dejando listo el de Canido, debido a la elevada demanda«.

Durante el año que duró la pandemia Mato «debería de haber adoptado las medidas necesarias para retomar el servicio y no excusarse en el covid y luego en que algunos de estos comedores no son viables». “Demuestra una falta de sensibilidad y empatía hacia nuestros mayores, les priva de una comida saludable y de poder socializarse con la excusa de que no son rentables, un gobierno serio busca soluciones, no pone excusas”.

Ferrol es la ciudad más envejecida de España según datos del INE y es que los mayores de 65 años casi triplican a los ferrolanos de menos de 14 años. Además la esperanza de vida de una persona de nuestra ciudad es de 81,8 años. “Con una población muy envejecida, que vive en su mayoría sola y con un elevado número de fallecimientos de mayores en soledad Mato debería poner encima de la mesa soluciones inmediatas”. «A nuestros mayores les debemos todo lo que somos hoy, trabajaron para darnos el bienestar y oportunidades de las que disfrutamos, por eso nos toca devolverles todo ese esfuerzo, cuidándolos y mimándolos como se merecen«, afirmó.

Para la reapertura de los comedores es necesaria una nueva licitación, por lo que «instamos al gobierno de Mato a que se ponga a trabajar de manera inmediata para evitar seguir privando a nuestros mayores de un servicio fundamental para su salud y autonomía personal«, concluyó la concejala Rosa Martínez.