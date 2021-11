Ferrol en Común urge a la creación de un aparcamiento disuasorio en A Graña

En ña tarde de este martes Ferrol en Común mantuvo una reunión con la asociación vecinal de A Graña para conocer de primera mano las demandas más urgentes de un barrio que, si bien está en la zona rural, a efectos prácticos se considera urbano y tiene como problema más grave a día de hoy la falta de aparcamiento en toda la zona. Esta dificultad que perturba día a día al vecindario «no se puede resolver por la vía represiva como estuvo sucediendo en las semanas anteriores en las que se multó a los vecinos y vecinas que no tienen un lugar donde estacionar sus vehículos y que optan por aparcarlos en lugares donde no molestan ni perturban la circulación«.

Desde Ferrol en Común consideran que la solución para poner fin a esta situación pasa por dotar al barrio de aparcamientos disuasorios, acondicionando un número suficiente de parcelas que puedan servir para estacionar los vehículos, tal y como aconteció en Canido o en el CHUAC. Dicha solución «ya fue propuesta por los propios vecinos y vecinas, las cuales le transmitieron al concejal de Seguridad y Tráfico la ubicación de varias parcelas y la necesidad de negociación, pero la respuesta no fue más que el silencio«.

Este miércoles el concejal de Ferrol en Común, preguntó en la Comisión Informativa de Urbanismo al respeto de esta problemática y según parece «se está encargando a un tasador la valoración de dos fincas que vendrían a aliviar los problemas de tráfico y de estacionamiento del barrio«.

Ferrol en Común advierte que esta situación ya se hizo constar antes del inicio de la pandemia de la covid-19, hace más de un año, «por lo que no se puede seguir esperando una solución«. Esta cuestión pone de manifiesto que hubo una «clara dejadez de funciones por parte del gobierno local el cual no fue quien de realizar los trámites oportunos durante más de un año«. Desde FeC consideran «que los vecinos y vecinas merecen respuestas más ágiles por parte de los que administran el gobierno municipal y por lo tanto urgimos tanto el cumplimiento de los acuerdos aprobados al respeto como la constante interlocución con la entidad vecinal, la cual está encabezando continuas movilizaciones que no responden a un capricho si no a una necesidad real e imperiosa de este barrio de A Graña«.

Asimismo, instan al gobierno local a la reparación de la galería del edificio del local vecinal, «que ya cuenta con el proyecto realizado durante el mandato de FeC y tiene adjudicada una partida presupuestaria de casi 200.000€, pero aun así no tenemos conocimiento de su licitación o ejecución.»

Por último, Ferrol en Común apoya todas las movilizaciones que están llevando a cabo los vecinos y vecinas de A Graña y se sumarán a la del próximo viernes 12 de noviembre.