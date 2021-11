Los trabajadores del Concello de Ferrol le piden estabilidad al gobierno municipal

Más de cien trabajadores del Concello de Ferrol están en una situación comprometida en estos momentos, debido a la situación de inestabilidad, por lo que se están manifestando todos los jueves “en réxime de autoconvocatoria” sobre las 11:30 horas en las escaleras del Palacio Municipal, en la Plaza de Armas, exigiendo que sus puestos de trabajo “teñan unha estabilidade igual que o resto”, afirmaba Manuel Fernández, uno de los trabajadores afectados por esta situación.

Estos trabajadores y trabajadoras “están defendendo os seus dereitos para ter un posto de traballo estable”, tal y como lo reconoce el Tribunal de la Unión Europea.

El gobierno municipal no se ha puesto en contacto con los trabajadores, a pesar de conocer de primera mano esta problemática y el alcalde “non asume a responsabilidade, non comunica nada e se nos ve polo corredor, procura non vernos”, a lo que hay que sumarle el problema de que en estos momentos no esté nombrada una persona para la jefatura de Servicio y Recursos Humanos “que teñen aprazado.”