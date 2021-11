Ferrol-Inauguración de una muestra fotográfica y homenaje al almirante Fausto Escrigas Estrada , asesinado por ETA

Con asistencia de más del medio centenar de personas, militares y civiles, y en el marco de uno de los salones del Museo Naval de Ferrol, se han celebrado en la mañana de este jueves, día 11, dos destacados actos llenos de ferrolanismo, una muestra gráfica muy relacionada con el naval y otro de recuerdo a uno de los hijos predilectos de la ciudad al que en el año 1985 le fue arrebatada su vida por los asesinos de ETA.

Una estupenda exposición fotográfica, «Buques, barcos y botes» del gráfico Manuel Galdo Aguirre y un homenaje al almirante Fausto Escrigas Estrada, organizados por la Sociedad Artística Ferrolana-SAF dentro de su programación con motivo de sus bodas de oro.

Allí se dieron cita, siendo recibidos por el director del Museo, el CN Rafael María Izquierdo, entre otros, el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Ignacio Frutos Ruiz; y el General Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, Carlos Pérez-Urruti Pérez, acompañados de sus distinguidas esposas Daría Blanco Núñez y Virginia Martínez-Esparza Belizón; el primer teniente alcalde y edil de Cultura, Antonio Golpe Díaz; el presidente de la SAF, doctor Ricardo Díaz-Casteleiro Romero; el parlamentario gallego, José Manuel Rey Varela; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea Paz; el comandante-director de la Escuela de Especialidades de la Armada- Esengra, CN Javier Vázquez Sanz; el gerente de Exponav, José María Cardona Comellas; el primer teniente de alcalde de Narón, José David Pita Breijo; el presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez Santiago; y otras muchas representaciones de la Armada, Navantia y vida local.

Asimismo en un lugar destacado se encontraban los tres hijos del homenajeado, Guillermo, Fausto, acompañado por su esposa Belén Fernández; y María del Carmen, junto a sus hijos, nietos y bisnietos. Su otro hijo Juan Escrigas, no pudo asistir ya que se encuentra en Atenas como agregado de Defensa en la Embajada de España y enviaba un mensaje señalando «Muchísimas gracias. Se que todo esto lo habéis preparado con mucho cariño. Agradecido de corazón«. Una jornada de auténtica hermandad en torno a la figura del ilustre marino en la que el toque final lo puso el sobrino nieto del homenajeado, el saxofonista Fausto Escrigas López-Dafonte.

«ACIERTO DE RENDIR HOMENAJE A UN FERROLANO INSIGNE Y DESTACADO» (CN Rafael María Izquierdo)

En primer lugar tomó la palabra el director, CN Rafael María Izquierdo quien en nombre del Instituto de Historia y Cultura Naval, dió la bienvenida a los asistentes «a este entrañable acto que celebramos para inaugurar la Exposición de Fotografías titulada “Buques, barcos y botes”, de la cual es autor el gran fotógrafo ferrolano, Manuel Galdo Aguirre».

«El evento que hoy nos reúne, impulsado por la Sociedad Artística Ferrolana» , tiene igualmente el acierto de dedicar esta jornada a rendir homenaje a la figura de un Ferrolano insigne y destacado: El Almirante Fausto Escrigas Estrada (1925-1985), persona a quien recordamos con cariño y admiración, no solo todos los que le conocimos en vida sino también de manera general los marinos, sus compañeros de profesión».

Tras hacer una referencia personal en torno al homenajeado «al embarque de 1º curso, con el “Galicia” de buque insignia, cuyo Comte. y Mando de la Agrupación naval era el CN Escrigas» felicitó a la SAF» por la gran labor que desarrolla desde hace más de 50 años, en fomento de todas las manifestaciones artísticas aquí en Ferrol, y también, por su especial vinculación con la Armada» agradeciendo « la doble iniciativa de recordar al Almirante Escrigas coincidiendo con la inauguración de esta Exposición Fotográfica de Barcos. Sin duda, la mejor manera de homenajear a D. Fausto Escrigas». «Quiero expresar mi enhorabuena a Manuel Galdo por su talento, y por compartir su obra a través de este Museo Naval.Es un honor tener su obra a bordo».

«UN HOMENAJE A UN HOMBRE IMPRESCINDIBLE» (Pedro Sanz)

A continuación en unas emotivas palabras se dirigió a los asistentes el secretario general de la Sociedad Artística Ferrolana, Pedro Sanz Sánchez. Comenzó señalando que este 11 de noviembre «si un día es grato tomar la palabra en un acto de la SAF mucho más lo es en esta jornada por dos motivos esenciales, por celebrar uno más de la programación de nuestras bodas de oro, más de cincuenta años ininterrumpidos dedicados a la Cultura y a nuestro Ferrol, y por aprovechar esta muestra fotográfica de Manuel Galdo para homenajear a un ferrolano de pro que un día del mes de julio de 1985 fue víctima de la ira y del terror de unos malvados asesinos de la ETA»

Tras hacer mención a la muestra de Galdo y a la figura de este gráfico «un hombre inquieto al que tan pronto lo vemos en cualquier punto de Ferrol con su cámara al hombro como participando en una concentración de motoristas, en una comida de hermandad de antiguos alumnos del Tirso o escribiendo libros de Mecánica o de la Historia de Ferrol».

La Armada es esencial para el desarrollo de la ciudad

Se refirió a las distintas actividades de la sociedad artística, diez en lo que falta de año, con presentación publicaciones, exposiciones y conciertos, y no se olvidó de la presencia de la Armada en Ferrol.»La Armada es esencial para el desarrollo de la ciudad. Ferrol debe mucho a la Armada, pero dejando atrás la historia , lo miembros de la Armada, entre número y número son, digamos, una tercera parte de la población. Pensionistas,miembros de la Administración Civil, jubilados, reserva, personal dependiente del Arsenal, de Buques, de la Fupro, Infantería de Marina, Escuelas de Especialidades…sus familias…ellas y ellos son parte de Ferrol y ayudan, colaboran ..son Ferrol«.

Aludió a ese «cierto cainismo, un sambenito que se cuelga a los ferrolanos.Criticamos y ponemos velas negras a todos aquellos que por uno u otro motivo destacan en cualquier sector, en la política, en las artes en general….en cualquier destino o puesto de trabajo, es más a veces negativizamos todo o parte de lo que aquí sucede aunque, eso si, cuando estamos fuera «que no nos toquen a nuestro Ferrol, porque lo sentimos , porque Ferrol Mola».

Dejar en el olvido

«Otro lado negativo es el olvido. Dejamos en el baúl de los recuerdos, no en el de la Piquer, a a muchos que han nacido en Ferrol y que por una u otra causa han destacado por apoyar a la ciudad desde los distintos puestos en los que han estado, a políticos, a miembros de todas las artes, a investigadores, a escritores….a marinos.

Por eso la SAF pone su grano de arena de e esa inmensa playa y ha decidido que a partir de ahora cualquier acto que celebre se dedique a un ferrolano

Hoy iniciamos esa decisión y nada mejor que comenzar con un hijo predilecto de la ciudad, con un marino ejemplar que murió. fue asesinado, cuando estaba al servicio de la Patria».

Homenaje a un hombre íntegro, un hombre bueno

«Y a un hombre bueno, íntegro, a un miembro de la Armada, a un ferrolano dedicamos este jueves un pequeño homenaje con esta sencilla muestra gráfica de Manuel Galdo.

Solo recordarles el sentido de bueno, ….bondadoso, afable, tierno, compasivo, honrado, virtuoso, recto, justo, honesto, bonachón, servicial, benévolo, bienhechor, caritativo, humano, humanitario, piadoso, sensible, comprensivo, indulgente, amable……así era Fausto Escrigas Estrada».

«Y una frase del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht«Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles».

Señoras y señores, familia Escrigas, Fausto Escrigas Estrada era un hombre imprescindible».

«SOLO SOY UN FOTÓGRAFO AFICIONADO» (M.Galdo)

Siguió en el turno de intervenciones Manuel Galdo, quien se refirió a los artistas y al arte de la fotografía. A ser un fotógrafo aficionado y a como dedica parte de su tiempo a este arte.

Como anécdota antes de comenzar sus palabras hizo uso de su móvil y fotografió a los asistentes. «Todos ustedes son artistas, ustedes pueden hacer maravillas con su móvil y hacer las mejores fotografías que se puedan imaginar».

Agradeció a la SAF que se contase con él para esta exposición y agradeció la presencia de Fausto Escrigas-López Dafontes que colaboraba con el éxito de este acto.

«UN HOMENAJE COMO RECUERDO AL ALMIRANTE ESCRIGAS Y PARA TODAS LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO» (VA. Ignacio Frutos)

A continuación el VA Ignacio Frutos Ruiz tomó la palabra y tras saludar a los asistentes comenzó indicando que «es para mí un inmenso honor, doy las gracias por esta oportunidad al Secretario General de la SAF, poder intervenir, bueno … saludar, de forma muy breve, en este emotivo acto de inauguración de la exposición de fotografías «Buques, Barcos y Botes», de Manuel Galdo Aguirre, coincidente con el homenaje al VA. D. Fausto Escrigas, padre de mis amigos y compañeros Juan y Fausto, a los que ya, desde hace muchos años, me ha unido una gran amistad, así como al resto de sus hermanos Guillermo y Cuca».

«En primer lugar me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento y enhorabuena a Manuel Galdo por esta brillante exposición que nos permite acercarnos un poco más a lo que, sobre todo para nosotros los marinos, es nuestra forma de vida, la mar y sus buques, además, en este caso, buques desplegados en este maravilloso enclave, Ferrol. Desde el siglo XVIII el Arsenal ha acogido siempre a una parte importante de la Flota de la Armada y esta exposición da sobrada cuenta de ello, con este maravilloso recorrido. Muchas gracias y enhorabuena D. Manuel por esta oportunidad».

Un más que merecido homenaje

«A ti Almirante, querido Fausto, y a tus hermanos aquí presentes, permitirme mostraros mi más sincera admiración y complicidad en este acto, más que merecido, de homenaje y recuerdo a tu padre, el VA Escrigas, a quien siempre recordaré, como el resto de todas la personas que tuvieron la fortuna de conocerle, como como un excelente marino y una gran persona. Sin duda un ejemplo a seguir de vida dedicada a su profesión, a su mujer y a su familia.

En todas las ocasiones que tuve la suerte de cruzarme con él siempre me dedicaba una frase cariñosa y amable, y me dispensaba, a pesar de que entonces era todavía un mocoso, un trato ejemplar, con una delicadeza y don de gentes que desde luego habéis heredado sus hijos. De él también aprendí como, con nervios de acero y una templanza digna de elogio, se reacciona ante una pérdida total de propulsión en una situación comprometida por el estado de viento y mar y cercanía a la costa. Cuando tu padre era Comandante del TA “Galicia”, era yo Aspirante de 2º curso entonces, ante el fallo total de propulsión ordenó disponer un toldo de fortuna en la cubierta de la campana, evitando así abatir contra la costa de Lanzarote. Creo que podríamos afirmar que, por primera y única vez, un buque de trasporte Anfibio de gran porte navegara a vela.

Recuerdo a todas las víctimas del terrorismo

Su muerte, por un execrable asesinato a manos de la banda terrorista ETA me causó un gran impacto, pues solo dos días antes había estado con él en mi boda, aquí en Ferrol, y todavía recuerdo que salimos juntos, antes los novios éramos los primeros que no íbamos, y que él aparte de darme la enhorabuena y trasmitirme todo su cariño, me dijo que se iba pronto, pues al día siguiente quería llegar con tiempo a Madrid para preparar una importante reunión programada para ese fatídico día 29 de julio. Así era tu padre, un trabajador incansable y dedicado a su profesión.

Sirva este homenaje como recuerdo para él y para todas las víctimas de terrorismo, y que sus sacrificios y entrega por la Patria nos sirvan para no caer en el mismo error y vivir en una sociedad pacífica.

Fausto, Almirante, 36 años y medio después de que unos indeseables te privaran de tu/vuestro padre, su recuerdo vive entre nosotros, este acto de reconocimiento y homenaje es una prueba de ello. Recibe todo mi cariño en este difícil día».

«SU HUMANIDAD ERA UNA DE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS» (A. Fausto Escrigas)

Tras estas palabras se dirigió, muy emocionado, a los asistentes el Almirante Fausto Escrigas Rodríguez agradeciendo a la SAF el homenaje que se realizaba en honor a su padre.

«Mi padre era una persona ejemplar, generosa, humilde, y además era un hombre bueno. Siempre durante mi trayectoria me he encontrado con personas anónimas que que me han dado muestras de agradecimiento y afecto de quien era mi padre porque les ha ayudado en los momentos difíciles de su vida. Su humanidad era una de sus principales características

Desde su muerte la familia ha seguido junta y muy unida, siempre fue su mayor deseo y así lo fue siempre. Desde que se murió la familia ha sumado más nietos y biznietos y para mi ha sido un gran pesar que no los llegara a conocer, hubiera sido para él su mayor felicidad, y también el que ellos no lo hubiesen podido conocerlo«

Unas pocas palabras pero llenas de ese cariño hacia su padre, expresado además en nombre de toda la familia.

Y ya como broche final a este acto el saxofonista, sobrino nieto del homenajeado interpretó magníficamente dos piezas muy aplaudidas por los asistentes.