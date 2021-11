O BNG pide o goberno de Ferrol reverter as restriccións de acceso aos servizos municipais

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol propón ao goberno municipal que proceda a reverter as medidas que se tomaron no ámbito municipal a consecuencia da covid e recuperar a normalidade no funcionamento dos servizos municipais abríndoos novamente á cidadanía e pondo fin ás restricións impostas no acceso ás mesmas.

O BNG considera, que unha vez finalizado o estado de emerxencia sanitaria no noso país, o pasado mes de outubro, cómpre recuperar o funcionamento da vida municipal, tanto administrativa, nos servizos públicos, como no ámbito político. «É incomprensíbel o comportamento do goberno local atrasando o levantamento das restricións vixentes. Non se entende que a día sega manténdose a obrigatoriedade da cita previa para acudir ao Concello, que servizos municipais como a area de Urbanismo continúe pechada, a apertura das bibliotecas municipais, dos centros cívicos e a recuperación da presencialidade dos plenos municipais da corporación como da presenza de público nos mesmos«.

Para o BNG o obxectivo prioritario debe ser «garantir os dereitos dos veciños e veciñas e facilitarlles o desenvolvemento dos trámites administrativos, da participación política e do goce das instalacións municipais que até o de agora permaneceron pechadas ou coa necesidade de acudir aos mesmos con cita previa ou atención telefónica con todas as dificultades e atrasos que iso produciu«.

Para o BNG é «perfectamente asumible reverter estas medidas e garantir a seguridade tanto dos veciños e veciñas como dos traballadores e traballadoras municipais«.