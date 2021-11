Cabanas-El Concello avanza en la ejecución de varias obras de mejora

El Concello de Cabanas, a través del área de infraestructuras y parques, informa de los avances en varias obras que están llevándose a cabo en diferentes puntos del municipio.

En estos días comenzaron los trabajos de mejora del firme en los camiños de Horta, Pereiro, Río dos Carneiros, Camiño do Rolo e Camiño do Muíño, actuaciones financiadas a través del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de A Coruña. Además, también se están llevando a cabo trabajos de mejora de la red de abastecimiento del agua, con la eliminación de 650 metros de instalaciones previas de fibrocemento y sustitución por canalizaciones nuevas de polietileno en el Camiño do Río y en la Rúa Salgueiro esta última con financiación autonómica.

Por último, el Concello de Cabanas está renovando el Parque Infantil de Pedra do Couto, con la instalación de nuevos juegos destinados al disfrute de los niños, así como la mejora del entorno del área recreativa.

La concejala de infraestructuras, Concepción Rodríguez, avanzó que en las próximas semanas está previsto el inicio de las actuaciones de saneamiento en el entorno del Parque do Areal y Travesía do Areal, así como también la segunda fase del Camiño do Rolo y Camiño do Pereiro.