Otra victoria del Club Rugby Ferrol en A Malata ante Muralla Rugby

El Club Rugby Ferrol, sigue disfrutando de su buena trayectoria deportiva en la competición gallega. Así, este sábado en el campo de A Malata, se impuso al Muralla Rugby Club de Lugo, en una concurrida jornada, con bastante asistencia de público. Previamente se jugaron partidos de las categorías inferiores del club, con victoria del equipo de sub-18 ante el Vigo Rugby Club, y derrota del equipo sub-14 contra su equivalente también del Muralla Rugby Club. La maratoniana jornada en torno al oval comenzó a las 10:30 con la llegada de los primeros jugadores, y se mantuvo hasta más allá de las 19:00 con bastante asistencia de público y buen ambiente, signo de la excelente salud de la que goza este deporte en nuestra comarca.

Al comienzo del partido, el Muralla gozó de casi quince minutos de dominio del campo donde intentaron entrar a la zona de ensayo en varias ocasiones. Parecía que iba a ser, cuando menos un partido sostenido para los ferrolanos, que no lograban salir de su línea de 22. Pero en el minuto 15, una jugada surgida de la bisagra del Club Rugby Ferrol, acabó en manos de su numero 8, Harley Fox, la nueva incorporación australiana que metió el balón en manos de los trescuartos para que finalmente Pablo Loureiro en una de las fases surgidas consiguiera anotar el primer ensayo del partido.

Desde este momento, el Muralla, que se había mostrado sólido y organizado al principio del partido, dejó de dominar el encuentro y se sucedieron continuas jugadas de los ferrolanos que ponían en aprietos al equipo lucense. Así llegaron los ensayos en el minuto 25 y en el 35 del numero 8 del Club Rugby Ferrol. El primero en carrera atravesando las defensas del muralla, y el segundo después de una melé para los ferrolanos a cinco metros. Acabó el primer tiempo con otro ensayo antes de volver a vestuarios por parte del medio melé Romeo Eksteen, que dejaba el marcador en un 28-0. En todos los ensayos se lograron las correspondientes conversiones por parte del acertado pie de Jorge Segura.

En la segunda parte, los ferrolanos salieron al terreno con gran concentración y seguridad, conscientes de la ventaja en el marcador, el dominio del campo y fases estáticas en la primera parte. Así, aun con la defensa del Muralla aguantando sólidamente las jugadas de los locales, el equipo de Ferrol, jugó prácticamente sin fisuras. El buen entendimiento entre bisagra, delanteros y trescuartos, hacía difícil contener las rápidas jugadas de los locales, y deleitaba al público en las gradas con el fabuloso espectáculo. De este modo llegaron nuevos ensayos en el minuto 55, nuevamente de Harley Fox, bajo palos, y en el 59 de Romeo Eksteen, ambos con transformaciones del apertura Giuliano Pizzi. Ya en los últimos minutos otros dos ensayos de Fernando Reina y Álvaro Muñoz, dejaban el marcador final en un indiscutible 52-0.

En palabras del entrenador y director deportivo del club Juan Pablo Chorny “La verdad es que estamos contentos. El equipo estuvo a la altura del partido, e impuso sus condiciones en los momentos clave en que lo tenía que hacer. Generando gran número de sinergias en el ataque, y sobre todo, y no menos importante el orden y la muy buena comunicación en defensa, que se refleja en el hecho de que ya llevamos dos partidos en los que no hemos recibido ningún punto. Además las incorporaciones extranjeras aportan un plus al equipo y le están dando dinamismo al juego, orden y claridad en el ataque, integrándose perfectamente con nuestra excelente y joven cantera. De todos modos debemos de seguir en esta línea de desarrollo y no caer en una falsa confianza. Afianzarnos todavía más en el campo y perfeccionando el juego para los encuentros venideros. Deseamos ofrecer a nuestra afición y a nuestra escuela agradables jornadas de rugby como las de ayer, y demostrar la buena salud del deporte del oval en nuestra comarca”.

El Club Rugby Ferrol permanece segundo en la clasificación del grupo norte, con un partido menos que el líder, el CRAT de Coruña y contra el que se medirá el próximo 21 de noviembre como visitante.