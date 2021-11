El gobierno local «expulsa» a los feriantes del Cantón. Este jueves manifa y cacerolada

Las aguas bajan turbias en la Casa Consistorial ferrolana y todo por la falta de diálogo claro. Esto viene a cuento con lo que está ocurriendo con las atracciones situadas en el Cantón de Molíns. El concello ha dado una orden del «levantamiento» de las instalaciones y señala a los feriantes que deben trasladarlas a la plaza del Inferniño, a lo que éstos se oponen y amenazan con acciones, como la que se llevará a efecto este jueves con una manifestación , con cacerolada, desde el Cantón a la plaza de Armas.

¿Falta de diálogo?, ¿Engaño?, ¿Falta de apoyo a un sector que claramente se ha visto perjudicado con la pandemia?.

Se quiso quedar bien y dar ejemplo, y efectivamente el concello autorizó desde el mes

de junio la instalaciones de los feriantes en el Cantón de Molíns con carácter gratuito, era de los primeros concellos de Galicia que se preocupaba por las gentes de este sector. Una vez finalizado el tiempo concedido, en septiembre, se solicitó la continuación y se les dijo, de palabras, que no iban a tener problemas que hasta san Julián podían seguir instalados.

Pero la sorpresa fue cuando casi «pistola al pecho» se les obliga a abandonar la zona, a un lugar en donde difícilmente pueden situarse.

Encuentro con el edil de Seguridade e Mercados

En la mañana de este miércoles se mantuvo un encuentro con el edil de Seguridade e Mercados, Germán Costoya, para ver si habría un acuerdo pero, según los feriantes asistentes , hubo un principio, el reiterarles que tenían que irse a Porta Nova y enseñarles el plazo de la zona , y ante las iniciales protestas hubo un final el concejal dio carpetazo y un adios, dando las gracias por asistir y abandonando la reunión.

«No nos vamos a callar, nos apoyan los tres partidos políticos con los que hemos mantenido entrevistas, tanto el PP, como el BNF y FeC, saben que no pedimos maravillas, solamente poder vivir , lo justo, y que tengan en cuenta a unas familias que lo han pasado muy mal, que piensen en eso que se llama «lo social», y además no se nos puede ni debe mentir».

«Todo iba muy bien desde el principio pero de un día para otro nos dicen que llevamos mucho tiempo en el Cantón y que molestamos por los ruidos, que el suelo no respira no debe, que si los árboles, que si el alumbrado de Navidad. Pero nos enteramos de que lo que pretenden es echarnos a nosotros porque van a poner el Mercado Navideño, cuando el año pasado fue instalado en la plaza de Armas (recordamos las protestas ante el mal estado de la plaza cuando llovía). Unos echan la culpa a otros y el alcalde no nos quiere recibir. Nosotros somos 10 familias que que prácticamente dependemos de la campaña de navidad, después de pasar dos años sin trabajar, salvo lo que pudimos desde junio.

La única ubicación que nos señala el concejal era Porta Nova, una zona inviable, por el vandalismo que hay allí y porque no cogemos todos.

Nosotros solo pedimos que nos dejen como estamos hasta el 7 de enero que era como teníamos tratado, claro que de palabra, y ahora de buenas a primeras nos dieron dos días más de plazo, y el domingo tenemos que levantar.

Y conste que todo lo referente a la instalación y al tiempo, al permiso, nos lo dieron de palabra. No tenemos ningún papel que acredite lo acordado, hasta parece que lo hicieron con vista a largarnos cuando quisieran. En septiembre cuando se acababa el compromiso verbal dijimos de hacer una solicitud en el registro y se nos manifestó que no hacía falta que podíamos estar todas las Navidades».

A los feriantes les parece una disculpa «rara» porque el «Mercado Navideño» puede instalarse como se hace con las Ferias del Libro, o de la Cerveza en la plaza de la Constitución.

Esperan que el alcalde «un hombre sensible» ponga las cosas en su sitio y los feriantes y el Mercado Medieval puedan ser compatibles .

Por lo de pronto el BNG ya ha enviado a los medios un comunicado en el que apoya a los feriantes.

APOYO DEL BNG

Ivan Rivas, portavoz nacionalista, considera que la actitud del gobierno local resulta incomprensible y adolece de falta de transparencia. «No se entiende que el alcalde de la ciudad se comprometa con este colectivo a que permanezcan en el cantón hasta las fiestas de la navidad y que de un día para otro ordene su traslado. Asimismo es intolerable la negativa del gobierno municipal a buscar un acuerdo consensuado con este colectivo y se opte por la vía de la unilateralidad».

El BNG considera que este sector fue uno de los que más duramente padeció las consecuencias de la covid-19 por lo que este hecho debería tenerse en cuenta y «ya que estamos en el camino de volver a la normalidad hace falta recordar que estas atracciones siempre tuvieron un espacio reservado en estas celebraciones».

Iván Rivas instó, por este motivo, al gobierno local y al alcalde de la ciudad a recibir a los representantes del colectivo de las atracciones de feria y a mantener un encuentro y buscar una solución a este conflicto que les posibilite desarrollar su actividad durante las fiestas de Navidad.