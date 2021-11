Ares-La Agrupación Instrutiva de Caamouco se tiñe de negro contra la violencia de género

La Agrupación Instrutiva de Caamouco se adhirió por quinto año consecutivo a la campaña ‘En negro contra as violencias’, una iniciativa de concienciación y sensibilización contra las violencias machistas.

El objetivo, una vez más, es promover y hacer visible el rechazo del vecindario de Caamouco ante cualquier tipo de violencia contra las mujeres, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo jueves 25 de noviembre.

Además de aparecer un año más en el mapa contra la violencia, la Agrupación Instrutiva prepara para esta edición una nueva campaña fotográfica en la que los vecinos son los protagonistas. A mayores, el próximo sábado, día 27 de noviembre, a las 19:00 horas el centro social de la Tenencia acogerá un encuentro abierto en el que participará la pensadora y ensayista Carme Adán. El coloquio abordará la violencia de género desde la perspectiva laboral y legal. La reserva de plazas se hará a través del número 650 07 23 13.

Sensibilización social

El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a desarrollar actividades dirigidas a sensibilizar a la población respeto de la situación de violencia en la que viven muchas mujeres.

La violencia machista es la expresión más extrema de las desigualdades sociales que viven las mujeres. Un tipo de violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, una desigualdad silenciada, escondida y en muchos casos normalizada.

Un 13% de las mujeres residentes en España de más de 16 años declaran haber sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida por parte de la pareja o ex pareja, un 26% violencia psicológica de control (celos, control de horarios y actividades etc) y un 20% violencia psicológica emocional (insultos, intimidaciones, amenazas verbales, etc)

Origen de la campaña

A iniciativa ‘En negro contra as violencias’ nació en el año 2015. Con el objetivo de promover y hacer visible el rechazo de la ciudadanía ante cualquier tipo de violencia contra las mujeres, el Concello de Santiago puso en marcha a campaña de sensibilización Compostela en negro, en la que se implicaron alrededor de 300 establecimientos comerciales y agentes sociales del municipio, que se convirtieron nos sus embajadores.

Debido al éxito de la campaña, desde el Concello de Santiago se tomó la decisión de ampliar la campaña y extenderla la otros municipios de Galicia. Así, en 2016 fueron 17 los municipios que se sumaron, localidades de las cuatro provincias gallegas y de todos los colores políticos. De este modo, Compostela en negro pasaba a llamarse «En negro contra as violencias»