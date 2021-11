San Sadurniño-El calendario 2022 del Concello, está en marcha

Según explicó la responsable de Cultura del Concello de San Sadurniño, Amparo Calvo, el calendario 2022 recupera la temática de la primera edición, publicada en la Navidad del 2019 (el almanaque 2020). «Entonces nos planteamos hacer un calendario sobre el patrimonio y luego optamos por reflejar en él momentos de diferentes actividades deportivas y culturales organizadas por el Concello. Al año siguiente, cuando preparamos el almanaque 2021, estábamos en medio de una pandemia y queríamos ilustrarla con imágenes que nos contaran lo que habíamos vivido hasta el momento y que al mismo tiempo enviaban un mensaje de esperanza. Para el año que viene volvemos a la idea inicial y por ello hemos realizado una selección de lugares con un patrimonio relevante»

La elección de las imágenes, responde a la idea de conseguir que la publicación sea «algo más que fotos colocadas encima de los meses» dice Calvo. Es por ello que desde la portada hasta el mes de diciembre es posible realizar un viaje por el municipio “solo con pasar las hojas y siguiendo un camino lógico”.

La concejala explica que “no aparecen todos los lugares que podrían aparecer ni seguimos un criterio de proporcionalidad territorial, sino el de reflejar una primera colección patrimonial que en años sucesivos puede centrarse en otros elementos, como un recorrido por las lavanderías, hórreos, arquitectura… hay muchas posibilidades y, esperemos, también muchos almanaques por venir”.

Así, la primera página tiene una imagen exterior del antiguo pazo da Marquesa y, desde allí, saltamos a Naraío para acercarnos a la fuente de San Roque, el puente de A Ferraria y el castillo, “igual que si estuviéramos haciendo la ruta de senderismo de O Castro” Despues llegamos a los espectaculares frescos de la iglesia de Igrexafeita y luego bajamos a Ferreira, deteniéndonos primero en el pico de San Vicente y luego en el palco de música de A Seara.

Desde Ferreira, la ruta visual se dirige hacia el norte del municipio deteniéndose en Penacastrelo para mirar desde allí, enmarcado en la rama de un árbol, el esbelto campanario de San Xiao de Lamas. En la búsqueda del patrimonio la siguiente parada es Bardaos “y no, no aparece la iglesia ni el área recreativa. Bardaos aparece representado con una foto que para mí es espectacular, mostrándonos un tesoro que hay en la parroquia que nunca había visto de esa manera. Y no digo más, se verá en el calendario” dice Amparo Calvo sin desvelar la incógnita.

El tramo final del recorrido en la secuencia fotográfica salta de Bardaos a Esperanza, en Santa Mariña do Monte, y de allí baja a San Sadurniño para sugerir nuevos puntos de vista del conjunto eclesiástico del Rosario, antes de volver de nuevo al punto de salida, el Concello, que cierra el círculo y también el año 2022.

Códigos QR para conocer los sitios

Las doce imágenes que componen el diseño llevan incorporado un pequeño código QR que se puede escanear con el teléfono móvil para abrir su ubicación concreta en Google Maps «por si queda alguien que aún no sepa donde se encuentran todos los elementos, sobre todo los menos conocidos” explica la concejala. Esa es precisamente la segunda parte de la idea: hacer un calendario en papel como los de toda la vida, pero también interactivos. «Los códigos abren el mapa con la ubicación de cada propiedad, donde hay hojas que explican su valor histórico y patrimonial».

En este sentido, el Concello de San Sadurniño ha ido actualizando e indicando en mapas de Google los enclaves más destacados del territorio junto con sus descripciones y fotografías. La cuenta municipal en esta plataforma es Local Guide de nivel 6, con unos 3.000 puntos acumulados hasta el momento y casi 300 fotografías publicadas que han sido vistas más de 830.000 veces. “Posiblemente seamos uno de los municipios que más se preocupa por su presencia en Google Maps, actualizando, agregando y corrigiendo cada cierto tiempo las referencias a nuestro territorio” dice Amparo Calvo. «Además, así también fue más fácil vincular el calendario con los mapas».

Desde la primera semana de diciembre

El calendario «San Sadurniño 2022» está esperando entrar en la cola de impresión. Se realizará una tirada de 500 ejemplares, que podrán recogerse gratuitamente a partir de principios de diciembre alrededor del domingo día 5, tanto en el registro municipal como en la Casa da Cultura.

La publicación, coordinada por la concejalía de Cultura, fue encargada por el fotógrafo y periodista César Galdo (autor de las imágenes y textos que las acompañan) y el diseñador Juan Luís Fernández (Juanlu Nacha) que optó por mantener a grandes trazos, la línea gráfica de la dos ediciones anteriores.