El Sincro Ferrol participa en la liga de figuras y en la rutina técnica en Pontevedra

Este sábado es un día intenso en el Club Sincro Ferrol, desplazándose a la Piscina Rías do Sur (Pontevedra). En la jornada matinal participan en la 1º Liga de figuras, participando con nueve niñas, cinco en la categoría alevín y cuatro en la infantil.

Además, en la sesión de tarde participarán en las rutinas técnicas junior, en la que contarán con un técnico junior.

Preparar estas citas no ha sido algo sencillo, ya que en las dos últimas semanas la Piscina de Caranza cerraba una vez más por otra avería, por lo que el Club Sincro Ferrol tuvo que adaptar sus sesiones contando con la ayuda de Be One, a los que le agradecen su ayuda para poder entrenar en sus instalaciones.