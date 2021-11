Rey Varela lamenta que Mato venda el humo de Sánchez en vez de defender Ferrol

El presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey, lamentó este sábado que «el gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte Yolanda Díaz al frente de la vicepresidencia segunda, siga marginando y castigando a Ferrol con la complicidad del alcalde Ángel Mato». «Me duele que, conociendo la grave situación que atravesamos en la comarca, nos intenten engañar vendiéndonos un desembarco de inversiones cuando la realidad no es así»

«Nos entristece ver el Ayuntamiento convertido en sede del PSOE, olvidando la incongruencia de que el gobierno tiene ocho concejales y la oposición de 17, no aprovechar para escuchar al resto de representantes municipales y no anunciar nada en torno a los temas clave de ciudad», añadió.

Rey Varela afirmó que «el Gobierno central está faltando a la verdad tras anunciar ayer en nuestra ciudad 100 millones de euros para la Transición Justa. “En primer lugar no son 100M€ sino 91 millones, ya que nueve millones son para asistencia técnica y segundo por los 91 millones competirán 184 concellos de toda España”, Castilla y León (67 concellos), Aragón (34), Asturias (27), Castilla La Mancha (21), Galicia (19) Andalucía (16)»

«Los 19 municipios en Galicia se reparten entre el convenio de As Pontes con 14 concellos después de acceder el Gobierno central a la petición de la Xunta de Galicia de incluír Ferrol en la lista definitiva, en la que también están los concellos de A Capela, As Somozas, Cabanas, Cerdido, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, San Sadurniño, Villalba y Xermade y el convenio de Meirama son cinco concellos: Cerceda, A Laracha, Ordes, Tordoia y Carral»

Incongruencias y cortina de humo

El popular afirmó «nos llama la atención las incongruencias en el relato del Delegado del Gobierno en Galicia que primero criticaba que la Xunta de Galicia no firmaba el convenio y ahora su versión es otra. La realidad es que ese convenio no se firmaba porque la Xunta no estaba de acuerdo con los concellos que aparecían y siguiendo las reivindicaciones acordadas en el Pacto de Estado, el cual a día de hoy siguen sin dar una respuesta, se solicitó la inclusión del Concello de Ferrol»

«Estamos ante una nueva cortina de humo del PSOE, a las que estamos acostumbrados desde la primera reconversión y las promesas de la ZIR y la ZUR, que utilizó el Concello de Ferrol para difundir su propaganda e intentar seguir engañando. Mientras tanto Ferrol está como está. “Desde que Mato es alcalde la triste realidad es que perdimos 1.400 habitantes, los parados subieron hasta los 5.000 y uno de cada cuatro ferrolanos está en riesgo de pobreza» recordó.

«Las gradas de nuestros astilleros están vacías, el barco que demandábamos solo se hace en el Sur, está paralizada la construcción del dique, no hay avances en la conexión de Ferrol a la alta velocidad y se cierra la central térmica de As Pontes precipitadamente por la política de supuesta “transición justa” del gobierno de Sánchez, sin una alternativa que genere empleo real»

Desde el Partido Popular de Ferrol «esperamos que el Gobierno central atienda las alegaciones de las comunidades autónomas para participar en la evaluación de los proyectos, coparticipando en la gestión de los fondos, ya que hasta este momento la única aportación real del Gobierno fue de 500.000 millón de euros»

«Defendemos una verdadera “transición justa” porque la desarrollada por el gobierno de Sánchez hasta ahora en nuestra comarca solo significó pérdida de actividad industrial y una subida escandalosa del precio de la luz. Una “transición justa” tan mal planificada que provocó incluso la reactivación de la planta de As Pontes estos días»

«Por eso, lamentamos que Mato aplauda al Gobierno central en lugar de alzar su voz como representante de todos los ferrolanos para demandar soluciones concretas e inversiones reales. Nosotros, con la responsabilidad que nos otorga ser el proyecto político mayoritario de los ferrolanos, seguiremos demandando carga de trabajo inmediata, el dique, la conexión a la alta velocidad y que todos arrimemos el hombro para que Ferrol salga de esta dramática situación» insistió el presidente del PP de Ferrol, José Manuel Rey.