Ferrol en Común demanda al gobierno local un compromiso con el centro de mayores de Santa Icía

Jorge Suárez, portavoz de Ferrol en Común, mantuvo una reunión de trabajo en la AVV de Santa Icía, donde pudo comprobar de primera mano como su directiva, en representación de los vecinos y vecinas del barrio, «transmitía un total abandono del barrio por parte de los gobiernos, tanto local como de la Xunta de Galicia, luego del gran fraude en torno a una residencia de mayores, siendo esta la principal reivindicación, pero no la única, con ningún tipo de servicio en cuanto a seguridad, mantenimiento de infraestructuras o desbroces«.

Luego de una «parálisis sostenida de un año y medio«, por fin un pacto «cuando menos discutible» alejó el proyecto de residencia de mayores de O Boial, que quedará definitivamente instalada en el Bertón. En diferentes sesiones plenarias, todos los grupos manifestaron la necesidad por la alta demanda, y una población de edad avanzada media, de un centro basado en un nuevo modelo de convivencia, cohousing, en O Boial, «que quedó en una pequeña memoria redactada por un estudio de arquitectos y una simple declaración de intenciones».

Meses después «nada se sabe ni tan siquiera de un proyecto constructivo, y mucho menos de una dotación presupuestaria para edificación del mismo«. Conociendo las fuertes carencias de la zona rural, la pérdida poblacional y falta de infraestructuras como transporte o iluminación pública, Ferrol en Común considera que nunca debió descartarse el proyecto de la residencia en O Boial, «imprescindible para revitalizar una zona que precisa de un estímulo público de recuperación«.

No obstante, una vez pactado hace seis meses ya, que sería construido en el Bertón y que este camino ya no tiene vuelta atrás, Ferrol en Común presentará una moción en este Pleno de noviembre donde exigirá una partida presupuestaria amplia de 500.000 euros en el documento de 2022 para un centro de mayores, «con el fin de cumplir los compromisos plenarios y no someter a más engaños a una entidad vecinal que al fin y al cabo da soporte al ayuntamiento, siendo instrumento de interlocución entre el gobierno y el vecindario«.

Más allá de esta demanda urgente, Ferrol en Común considera que «la zona rural debe ser una prioridad, y para dignificar su ciudadanía y equipararla la zona urbana«, considera imprescindible las siguientes cuestiones que también estarán incluidas en la moción que presentan.

La firma de un contrato menor ponte en materia de desbroces, «por el tiempo imprescindible hasta que estén finalizados los trámites administrativos que configuren la cuadrilla municipal de desbroces«, pactada en el acuerdo de presupuestos entre FeC y PSOE, «la situación es límite en muchos caminos municipales, que llevan desde junio alguno de ellos sin ningún tipo de corte«.

La atención las diferentes demandas de reparación en el local social de la AVV de Santa Icía, referentes a limpieza de canalones, reparación de goteras, pintura o arreglos en la caldera, «temas no menores, pues el local actúa como eje social vertebrador, punto de reunión y único lugar de esparcimiento del barrio«.

Una mayor presencia policial, «son constantes los robos de cable y enseres en las viviendas privadas, por la cercanía de puntos de venta de droga de estupefacientes; asimismo, necesaria para evitar la proliferación de escombreras incontroladas«.

Y, a mayores, la necesidad de la actualización del inventario municipal, imprescindible, no solo para Santa Icía, sino extensible a todos los barrios de la ciudad, «sus deficiencias impiden acometer obras de reparación, reposición y mantenimiento, en caminos, parcelas y edificaciones de titularidad municipal que adolecen de defectos registrales y están en un limbo administrativo.»